"Глаза чесались и слезились: студентка временно потеряла зрение после наращивания ресниц

У девушки была аллергическая реакция на процедуру.

Британка из Ливерпуля временно потеряла зрение из-за неудачной процедуры наращивания ресниц.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Студентка делала процедуру не в первый раз. Впрочем, в этот раз манипуляция изначально происходила не по плану. Косметолог случайно склеила ее верхние и нижние ресницы. Кроме того, конечным результатом 18-летняя Жасмин Дьюхерст осталась недовольна.

Через неделю после манипуляции ее состояние ухудшилось. "Глаза казались очень горячими и чесались. Их щипало, они слезились. Однажды утром проснулась, но не могла их открыть", — вспоминает девушка.

Фото из открытых источников

Причиной оказалась мощная аллергическая реакция. Ее вызвал клей, используемый косметологом во время процедуры. По словам студентки, новая косметологиня не использовала патч-тест для обнаружения аллергического контактного воспаления кожи.

Со временем состояние девушки улучшилось. Впрочем, она потеряла большую часть своих ресниц.

Как сообщалось, 23-летняя Эйми Смит из Окхэма, Ист-Мидлендс, рассказала, что собственные дети не узнали ее после того, как она согласилась скрыть свои 40 тату в рамках эксперимента для телепрограммы. У женщины есть рисунки на всем теле и на лице.

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