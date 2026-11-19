Лжец не отводит взору / © Фото из открытых источников

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Привыкли думать, что обычно лжец отводит глаза, нервно моргает или старается не смотреть собеседнику в лицо. Но новое исследование показало несколько неожиданное: когда люди скрывали информацию, их взгляд, наоборот, становился более продолжительным, а моргали они реже. Зрачки также реагировали на ложь.

Об этом говорится в исследовании ученых Ульмского университета в Германии, опубликованном в журнале PLOS ONE.

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Почему лжец может смотреть прямо в глаза

В исследовании приняли участие 36 взрослых добровольцев. Им предложили необычную игру: каждый должен был выбрать карту, а другой человек — так называемый менталист — пытался угадать этот выбор.

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Участники получали разные задачи: одни честно показывали выбранную карту, другие скрывали ее, а третьи пытались убедить менталиста, что выбрали совсем другую. Все это время они носили специальные очки, отслеживающие движения глаз, размер зрачков и частоту моргания.

Самое интересное происходило именно тогда, когда люди пытались скрыть информацию. Они моргали реже, делали меньше зрительных фиксаций, но дольше задерживали взгляд на каждой из них. Выразительнее всего это проявлялось, когда участники смотрели непосредственно на человека, который их расспрашивал, а не на карточки.

То есть распространенный стереотип о том, что лгущий человек непременно избегает взгляда, не подтвердился в этом эксперименте.

Что происходит с зрачками

Исследователи заметили и другую реакцию: зрачки участников расширялись, когда они узнавали тайно избранную карту. Это происходило уже на этапе распознавания важной для них информации.

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Однако расширение зрачков само по себе не означает, что человек лжет. Оно может быть связано с вниманием и умственным напряжением. Более важными для исследователей оказались изменения моргания и характера взгляда именно при попытках скрыть известное.

Можно ли по этим признакам разоблачить обман

Не все реакции глаз все равно хорошо помогали различать правдивые и ложные ответы. Когда участникам задавали обычные устные вопросы с ответами «да» или «нет», глаза оказывались менее информативными.

В то же время исследователи заметили разницу во времени ответа. На ложные вопросы участники реагировали примерно за две секунды, в то время как правдивый ответ давали чуть больше одной секунды.

Но это не значит, что любая длинная пауза или необычно пристальный взгляд выдают лжеца. Эксперимент проходил в контролируемых лабораторных условиях, участники выполняли конкретную задачу, а выборка была небольшой. Повседневный разговор, где люди могут волноваться, уставать или просто задумываться, — совсем другая ситуация.

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К тому же исследователи изучали специальный тест на скрытую информацию: он должен обнаруживать, узнает ли человек определенную деталь, которую пытается скрыть. Это не универсальный способ определить, говорит ли собеседник ложь.

Поэтому глаза действительно могут выдавать определенные реакции человека, но одного расширения зрачков, более редкого моргания или длительного взгляда недостаточно, чтобы обвинить кого-то во лжи.

Почему сам взгляд не поможет распознать лжеца

Люди часто ошибаются, когда пытаются определить обман по поведению. По результатам анализа более 200 исследований, участники правильно различали правдивые и ложные высказывания только в 54% случаев. В частности, отведенный взгляд не является доказательством обмана: человек может избегать зрительного контакта из-за стеснительности, волнения или особенностей общения.

Другой подход состоит в том, чтобы проверять не мимику, а последовательность самого повествования. В частности, выдуманную историю предлагают пересказать с конца: необходимость воспроизводить события в обратном порядке может усложнить поддержание заранее подготовленной версии. В то же время, даже путаница в деталях не доказывает, что человек сознательно обманывает.

Психологи также обращают внимание на другие неочевидные сигналы, например, когда слова человека не согласуются с его поведением. Однако ни один отдельный признак не подтверждает ложь. Поэтому гораздо важнее проверять факты, сопоставлять подробности и учитывать обстоятельства разговора.

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