Гнездо, за которым следит вся Украина: у аистов Грицика и Одарки появилось новое яйцо (видео)

У знаменитых на всю Украину аистов Грицика и Одарки — новое пополнение. В воскресенье, 19 апреля, в 21.53 в гнезде появилось уже четвертое яйцо.

За событиями в гнезде, расположенном в селе Леляки Полтавской области, традиционно наблюдают тысячи украинцев в прямом эфире. И каждое новое яйцо становится подлинным событием для зрителей.

В этом году сезон размножения у пары начался активно: первое яйцо появилось 13 апреля, а дальше Одарка откладывала новые яйца примерно с интервалом в два дня.

Ранее орнитологи отмечали, что в предыдущие годы пара обычно откладывала до пяти яиц, так что в этом сезоне интрига только усиливается — будет ли продолжение.

Напомним, за жизнью аистов Грицика и Одарки украинцы следят уже несколько лет. Их гнездо стало настоящим онлайн-хитом, а каждый новый сезон приносит новые драмы, борьбу за гнездо и, конечно, пополнение в птичьей семье.

Как Одарка и Грицик отвоевали дом

Напомним, в этом году Одарка и Грицик задержались в тёплых краях, чем воспользовалась молодая пара - Квитка и Лель. Новоселы неделю обживали пустое гнездо , но «хозяйка» Одарка, вернувшись первой, устроила настоящий дебош и выгнала конкурентку Квитку.

Через сутки прилетел Грицик и застал свою Одарку уже с новым кавалером Лелем. Ревнивый аист немедленно устроил драку и выгнал соперника вон. Теперь Одарка и Грицик летают есть только по очереди и ненадолго, потому что, очевидно, боятся снова потерять дом.