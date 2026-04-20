Гнездо, за которым следит вся Украина: у аистов Грицика и Одарки появилось новое яйцо (видео)
В гнезде самых известных аистов Украины Грицика и Одарки новое пополнение: вечером 19 апреля появилось уже четвертое яйцо.
У знаменитых на всю Украину аистов Грицика и Одарки — новое пополнение. В воскресенье, 19 апреля, в 21.53 в гнезде появилось уже четвертое яйцо.
За событиями в гнезде, расположенном в селе Леляки Полтавской области, традиционно наблюдают тысячи украинцев в прямом эфире. И каждое новое яйцо становится подлинным событием для зрителей.
В этом году сезон размножения у пары начался активно: первое яйцо появилось 13 апреля, а дальше Одарка откладывала новые яйца примерно с интервалом в два дня.
Ранее орнитологи отмечали, что в предыдущие годы пара обычно откладывала до пяти яиц, так что в этом сезоне интрига только усиливается — будет ли продолжение.
Напомним, за жизнью аистов Грицика и Одарки украинцы следят уже несколько лет. Их гнездо стало настоящим онлайн-хитом, а каждый новый сезон приносит новые драмы, борьбу за гнездо и, конечно, пополнение в птичьей семье.
Как Одарка и Грицик отвоевали дом
Напомним, в этом году Одарка и Грицик задержались в тёплых краях, чем воспользовалась молодая пара - Квитка и Лель. Новоселы неделю обживали пустое гнездо , но «хозяйка» Одарка, вернувшись первой, устроила настоящий дебош и выгнала конкурентку Квитку.
Через сутки прилетел Грицик и застал свою Одарку уже с новым кавалером Лелем. Ревнивый аист немедленно устроил драку и выгнал соперника вон. Теперь Одарка и Грицик летают есть только по очереди и ненадолго, потому что, очевидно, боятся снова потерять дом.