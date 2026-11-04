Год Огненной Козы уже близко: перечень красивых украинских имен для мальчиков, которые принесут удачу в 2027 году

Как назвать мальчика, который родится в 2027 году / © pexels.com

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В 2027 году к этому выбору можно добавить еще один ориентир — символику Огненной Козы по восточному календарю. Считается, что родившимся под этим знаком присущи отзывчивость, творческие способности и стремление к гармонии. Какие украинские имена могут заинтересовать будущих родителей, какие варианты остаются популярными и на какие редкие имена стоит обратить внимание, — рассказываем дальше.

Какие имена для мальчиков популярны в Украине

Каждый год в Украине появляются свои фавориты среди имен новорожденных. Некоторые остаются популярными десятилетиями, другие возвращаются в моду после продолжительного перерыва.

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По данным Министерства юстиции Украины, в первом полугодии 2026 года родители чаще всего называли мальчиков Артемом, Александром, Матвеем, Максимом, Тимофеем, Богданом, Давидом, Ярославом, Романом и Дмитрием.

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Большинство этих имен хорошо знакомы украинцам. Они легко сочетаются с разными фамилиями и отчеством, имеют привычные сокращенные формы и не теряют актуальности с годами.

Если вы тоже склоняетесь к классике, присмотритесь к следующим вариантам:

Александр — имя греческого происхождения, которое означает «защитник людей». Оно имеет много уменьшительных форм: Сашко, Саша, Сашуня.

Богдан — древнее славянское имя со значением «данный Богом». У него выразительное украинское звучание.

Ярослав — имя славянского происхождения, которое связывают с понятиями силы, рвения и славы.

Дмитрий — происходит из греческого языка и связано с именем богини земледелия Деметры.

Роман — имя латинского происхождения, которое переводится как «римлянин».

Матвей — библейское имя древнееврейского происхождения со значением «дар Божий».

Отдельного внимания заслуживают имена, имеющие библейское происхождение. Михаил, Даниил, Иван, Тимофей, Захар и Елисей хорошо прижились в Украине и имеют давнюю историю. Для многих семей они связаны с религиозными традициями и именами святых.

Редкие украинские имена для мальчиков

Не все родители хотят называть сына именем, которое слышится на каждой детской площадке. Кое-то ищет старинные украинские имена, которые сегодня встречаются нечасто, но имеют интересное звучание и историю.

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По данным Минюста, среди редкоиспользуемых мужских имен, которые регистрировались в Украине в первом полугодии 2026 года, были Святогор, Аскольд, Миролюб, Ярий, Нафанаил, Соломон и Килиан.

Если вам нравятся такие необычные варианты, можно рассмотреть древнеславянские имена.

Древнеславянские имена с историей

Как назвать мальчика, который родится в 2027 году / © pexels.com

Часть мужских имен, распространенных еще во времена Киевской Руси, сегодня звучит довольно необычно. В то же время, они имеют выразительное украинское звучание и интересное значение.

Святослав — древнее славянское имя, традиционно истолкованное как «священная слава». Оно также ассоциируется с княжеской историей Украины.

Любомир — имя, образованное из слов «любовь» и «мир». Обладает мягким звучанием и понятной символикой.

Всеволод — старинное княжеское имя, связываемое со значением «владеющий всем».

Ростислав — имя, которое понимается как «тот, чья слава растет».

Аскольд — имя, знакомое по истории Киевской Руси. Его связывают с князем Аскольдом.

Ярополк — еще одно древнее княжеское имя, которое сегодня встречается нечасто.

Мирослав — славянское имя, в котором соединились слова «мир» и «слава».

Святогор — необычное имя, известное благодаря персонажу древнеславянского эпоса.

Старинные имена, которые снова привлекают внимание

Есть и другая категория имен — те, которые хорошо помнят старшие поколения, но современные родители используют гораздо реже.

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К примеру, Левко — украинская форма имени Лев. Оно короткое, благозвучное и хорошо сочетается с украинскими фамилиями. Остап — самобытное украинское имя, которое является формой имени Евстафий. Его популярности в свое время способствовали литературные образы и культурная традиция.

Также следует обратить внимание на следующие варианты:

Лаврин — украинская форма имени Лаврентий, имеющая давнюю историю.

Тихон — имя греческого происхождения, которое связывают со значением «счастливый» или «удачливый».

Платон — происходит из греческого языка, традиционное толкование — «широкоплечий».

Сава — короткое имя арамейского происхождения, которое переводят как «старец».

Иеремий — библейское имя древнееврейского происхождения.

Такие имена могут понравиться родителям, желающим найти для сына что-то особенное, но не слишком сложное для произношения.

Как назвать мальчика в год Огненной Козы

По восточному календарю 2027 год будет годом Огненной Козы. Он начнется 6 февраля 2027 года. Так что малыши, которые родятся до этой даты, по китайскому календарю будут относиться к знаку Огненной Лошади.

В восточной астрологии Козу считают символом доброты, отзывчивости, творчества и миролюбия. Огненная стихия придает этому знаку энергичность, решительность и стремление к самореализации.

Если родителям близки такие трактовки, они могут обратить внимание на имена со значениями, связанными с защитой, силой, благородством и доброжелательностью.

Среди интересных вариантов:

Андрей — греческое имя со значением «мужественный», «отважный».

Алексей — означает «защитник» или «оберегающий».

Василий — имя греческого происхождения, которое переводится как «царский».

Евгений — означает «благородный», «благородного происхождения».

Мирослав — имя, в котором сочетаются понятия мира и славы.

Ростислав — вариант для родителей, которым нравятся сильные славянские имена.

Савва — короткое имя с давним происхождением и мягким звучанием.

Родион — имя греческого происхождения, связываемое с островом Родос.

Конечно, знак зодиака или год рождения не определяют характер ребенка. Однако символические значения имен могут стать дополнительной подсказкой для родителей, которые еще не определились с выбором.

Какое имя выбрать мальчику по знаку зодиака

Как назвать мальчика, который родится в 2027 году / © pexels.com

Некоторые родители при выборе имени также обращаются к астрологии. Считается, что имена могут символически соответствовать чертам характера, которые приписывают тому или иному знаку зодиака.

Вот несколько вариантов, которые можно рассмотреть:

Овен: Александр, Дмитрий, Виктор, Денис. Эти имена ассоциируются с решительностью, активностью и лидерскими качествами.

Телец: Павел, Федор, Антон, Тихон. Их связывают со спокойствием, надежностью и уравновешенностью.

Близнецы: Кирилл, Ян, Никита, Арсений, Елисей. Такие имена подходят к символическому образу любознательного и коммуникабельного человека.

Рак: Петр, Илья, Георгий, Виталий, Семен. В астрологических трактовках их связывают с заботливостью и расположением к семье.

Лев: Максим, Евгений, Юрий, Владислав. Выразительные имена, которые ассоциируются с уверенностью и стремлением быть в центре внимания.

Дева: Константин, Даниил, Филипп, Степан, Леонид. Их можно увязать с внимательностью, практичностью и ответственностью.

Весы: Вадим, Валентин, Мартын, Николай, Максим. Эти варианты символически соответствуют стремлению к равновесию и гармонии.

Скорпион: Владимир, Андрей, Захар, Руслан, Александр. Имена с выразительным звучанием, которые ассоциируются с силой и настойчивостью.

Стрелец: Вячеслав, Марко, Григорий, Егор, Феликс. Их можно рассмотреть для мальчиков, рожденных под знаком, которому приписывают независимость и любовь к приключениям.

Козерог: Степан, Николай, Борис, Давид, Александр. Эти имена связывают с выдержкой, дисциплиной и целеустремленностью.

Водолей: Роман, Станислав, Ян, Герман, Савелий. Варианты для тех, кто любит нестандартные и самобытные имена.

Рыбы: Иван, Роман, Леонид, Оскар, Демьян. Они ассоциируются с чувствительностью, творчеством и развитым воображением.

Такой список следует воспринимать как подборку идей, а не как обязательные рекомендации. Имя прежде всего должно нравиться родителям и хорошо звучать вместе с фамилией и отчеством.

Как выбрать имя для мальчика по нумерологии

Еще один способ подойти к выбору имени — обратиться к нумерологии. Ее поклонники считают, что каждая буква имеет числовое значение, а сумма этих чисел может символически характеризовать человека.

Для расчета используют специальную таблицу соответствия букв и чисел. Значения всех букв имени прибавляют, а полученный результат сводят к одной цифре. В некоторых нумерологических системах отдельно выделяют числа 11, 22 и 33.

Каждому числу приписывают определенные черты:

1 — самостоятельность, инициативность и лидерские способности.

2 — отзывчивость, дипломатичность и умение находить общий язык с другими.

3 — творчество, оптимизм и коммуникабельность.

4 — практичность, дисциплина и ответственность.

5 — любознательность, независимость и любовь к переменам.

6 — заботливость, преданность семье и ответственность.

7 — аналитическое мышление, наблюдательность и стремление к знаниям.

8 — амбициозность, организованность и целеустремленность.

9 — щедрость, сострадание и идеализм.

Следует помнить, что нумерология не имеет научного подтверждения. Поэтому расчеты можно воспринимать как интересную игру со значениями, но вряд ли следует возлагать на них ответственность за судьбу ребенка.

На что обратить внимание, выбирая имя для сына

Даже если вы уже нашли несколько удачных вариантов, не торопитесь с окончательным решением. Имя будет сопровождать ребенка всю жизнь, поэтому следует проверить, насколько оно удобно в повседневном использовании.

Прежде всего произнесите его вместе с фамилией и отчеством. Некоторые сочетания звучат гармонично, другие могут быть слишком сложными или неудобными для произношения.

Также подумайте о сокращенных и ласковых формах. Например, Александра дома могут называть Сашей, Ярослава — Яриком, Матвея — Матвейком, а Льва — Левком. Убедитесь, что вам нравится не только полная форма, но и такие варианты.

Нелишне будет проверить происхождение имени и его написание на украинском языке. Особенно если вы выбираете редкий или иноязычный вариант.

В 2027-м родители могут выбрать как знакомые — Артем, Матвей или Богдан, так и менее распространенные — Святогор, Аскольд, Любомир или Лаврин. У каждого из этих имен своя история, поэтому окончательное решение зависит от того, какое звучание и значение больше всего отзывается семье.

FAQ

Как назвать мальчика в 2027 году?

Среди популярных в Украине имен можно рассмотреть такие — Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей и Богдан. Если хочется редкого варианта, обратите внимание на Святослава, Любомира, Аскольда, Мирослава или Святогора. Также при выборе можно учесть значение имени, семейные традиции и символику года Огненной Козы.

Какие мужские имена самые популярные в Украине?

По статистике Министерства юстиции за первое полугодие 2026 года среди самых популярных имен для мальчиков были Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий. Этот список может стать хорошим ориентиром для родителей, выбирающих имя ребенку в 2027 году.

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