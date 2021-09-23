Годами жила в сексуальном рабстве и "подсела" на наркотики: британка откровенно рассказала об ужасах детства

Годами жила в сексуальном рабстве и "подсела" на наркотики: британка откровенно рассказала об ужасах детства

Девушка призналась, что была слишком напуганной, чтобы рассказать о насилии семье.

В Великобритании девушка, настоящее имя которой не называется, рассказала, как в подростковом возрасте пережила домогательства 70-летнего соседа, сексуальное рабство и пристрастилась к наркотикам.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженни (имя изменено) самая молодая среди трех девушек в семье. Ее отец ушел, когда она была маленькой, а мать много работала, чтобы свести концы с концами.

Впервые она познакомилась с Китом, когда училась в школе. Вскоре 70-летний сосед начал приглашать 13-летнюю девочку к себе домой, водил в школу и покупал ей подарки.

"Я познакомилась с Китом, когда училась в школе. У него была собака, поэтому по дороге в школу я погладила собаку. Он всегда был рядом. Это было: "Доброе утро" и просто доброжелательная улыбка. Было просто приятно, что кто-то так заинтересовался", — вспоминает девушка.

И в конце концов взрослый сосед потребовал интима с девочкой за его подарки. Через несколько месяцев Кит потребовал от Дженни больше, но ребенок была слишком напугана, чтобы сказать своей семье. Кроме того, она признается, что ей было стыдно.

"Он начал говорить: "Я сделал это для тебя, что ты собираешься мне сделать? Я сказала, что не хочу", — вспоминает Дженни.

На этом злоумышленник не остановился и даже познакомил Дженни с другими мужчинами. В частности, он приглашал их к себе домой, объясняя Дженни, что ему нужно, чтобы девочка предоставила "услугу", потому что он в долгу перед ними.

Кроме того, как рассказала Дженни, мужчины "подсадили" ее на наркотики и алкоголь, а потом начали приводить еще большие компании. В конце концов она сбежала в 17-летнем возрасте в женский приют.

Это была первая из многих попыток получить помощь и убежать. Впрочем, на тот момент девушка уже имела зависимость от наркотика и постоянно возвращалась.

"Вы можете попробовать убежать, но торговля людьми почти украдет вашу личность. Ты становишься тем, кем они тебя сделали. Это все, что вы считаете достойным, поэтому вы возвращаетесь, потому что это единственное, что дает цель", — отметила она.

Однако однажды полиция связалась со Службой поддержки жертв, которая рекомендовала ей позвонить в Армию спасения. В течение двух часов после звонка в организации ее забрали и отвезли в безопасное дома, где специалисты службы поддержки помогли девушке получить необходимую поддержку.

"Если бы не тот телефонный звонок и если бы не Армия спасения, я бы уже была мертва. Они не ставили вопросов, не судимы, не оказывали давления. Вы просто чувствовали себя свободно и в безопасности", — отметила девушка.

В этой организации Дженни познакомилась с еще одной девушкой, которая также пережила рабство, и сейчас они вместе готовятся прыгнуть с парашютом и отдать собранные средства для Армии спасения в поддержку работы организации с теми, кто выжил в современном рабстве.

Осуществить запланированное девушки хотят в воскресенье, 17 октября, за день до дня борьбы с рабством, цель которого повысить осведомленность о бедственном положении тех, кто пережил рабство.

"Мы очень благодарны Дженни и Дэн за их мужество в прыжках с парашютом, чтобы собрать жизненно важные средства для нашей работы с людьми, которые пережили современное рабство", — сказала Кэти Беттеридж, директор по борьбе с торговлей людьми и современным рабством Армии спасения.

Напомним, в Британии 17-летнюю девушку изнасиловал, а потом убил 51-летний отчим, которого та называла отцом. Педофила и убийцу покрывала его жена, родная мать девочки. Вместе они придумали историю исчезновения подростка.

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