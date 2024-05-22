Годовалый малыш стал самым молодым художником в мире – фото, подробности

В возрасте 1 года 152 дней маленький Эйс-Лиам Нана Сэм Анкрах из Ганы является самым молодым в мире художником мужского пола.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Его мама Шантель, тоже художница, обнаружила страсть Эйса-Лиама к рисованию, когда ему было всего 6 месяцев.

"Когда он учился ползать, я расстелила на полу кусок ненатянутого полотна и капнула на него краску, чтобы занять его, пока я работала над картиной по заказу", — пояснила она. "Он в конце концов размазал краску по всему полотну, и в процессе создал свой первый шедевр под названием "Ползание". Было видно, что он находил в этом много радости".

Мальчик из Ганы стал самым молодым в мире художником / Фото: guinnessworldrecords.com

С тех пор Эйс-Лиам привлек большое внимание национальных и международных СМИ, а также первой леди Республики Гана.

"Он создал шум и активизировал разговор о ценении искусства, а также об открытии и развитии талантов у детей", — прокомментировала Шантель.

С более чем 20 картинами, созданными им, Эйс-Лиам принял участие в своей первой групповой выставке The Soundout Premium Exhibition в Музее науки и техники в Гане. Там было представлено и выставлено на продажу всего 10 его работ. Из этих 10 работ девять были проданы на выставке.

Мальчик из Ганы стал самым молодым в мире художником / Фото: guinnessworldrecords.com

Эйс-Лиам обожает чувство краски на руках, яркие цвета и возможность самовыражения через живопись. "Для него это веселая и творческая отдушина, и он наслаждается свободой исследовать и творить без ограничений", – пояснила Шантель.

С тех пор как он начал говорить, он просил рисовать, поскольку это стало его любимым занятием. Что касается смысла его шедевров, то, по словам Шантель, искусство Эйса-Лиама – это скорее экспрессия и исследования, чем передача определенных сообщений.

"Его абстрактные картины вдохновляются окружающим миром: цветами, формами, текстурами и его настроением. Каждая картина — выражение его любознательности и радости от открытия новых вещей".

Мальчик из Ганы стал самым молодым в мире художником / Фото: guinnessworldrecords.com

На самом деле, сеансы рисования Эйса-Лиама спонтанны и зависят от его настроения. После того, как его зона для рисования оборудована полотнами и красками, он заходит в свою студию и выбирает размер предпочитаемого полотна и цвета.

"Потом он зовет меня, чтобы я открыла для него бутылочки с красками, а затем начинает осторожно, но спонтанно наносить краску на холст", – рассказала Шантель. "Сеанс рисования может длиться от нескольких минут до получаса, в зависимости от того, что его интересует в этот момент. Иногда он бросает картину и возвращается к ней через несколько дней, чтобы закончить. Когда он заканчивает, говорит: "Мама, заканчивай" .

Мальчик из Ганы стал самым молодым в мире художником / Фото: guinnessworldrecords.com

После того, как его рекорд самого младшего художника (мальчика) в мире был утвержден, гордая семья Эйса-Лиама начала искать возможности для того, чтобы поместить его в среду, где его художественный талант мог бы развиваться благодаря качественному образованию.

"Мы надеемся найти для него международные стипендии, а также международные возможности по продаже своих работ".

Шантель советует родителям поощрять и поддерживать интересы ребенка, независимо от того, насколько рано они появились: "Каждый ребенок уникален, и взращивание его увлечений может привести к удивительным открытиям и достижениям".

Эйс-Лиам с мамой / Фото: guinnessworldrecords.com

Для людей, желающих побить мировой рекорд, она подчеркнула, насколько важно тщательно придерживаться правил: "Прочтите их снова и снова, прежде чем попробовать".

Напомним, женщина с самой тонкой талией в мире удерживает рекорд в течение 25 лет. При росте 1,72 м ее талия в корсете составляет всего 38,1 см, а без корсета – 53,34 см.

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