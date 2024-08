Годовалый малыш загрыз змею, спутав ее с игрушкой – фото

В индийском селе годовалый мальчик загрыз змею, спутав ее с игрушкой.

Маленький Рианш играл на крыше своего дома, когда наткнулся на змею. По-видимому, думая, что это игрушка, он поднял ее и стал жевать.

Мама Рианша ужаснулась, увидев сына с висящей у него изо рта рептилией. Она подбежала к нему и быстро вырвала ее из его рук.

На жутком снимке изображена черная змея со следом укуса примерно на середине тела.

Мальчик загрыз змею / Фото: Jam Press

Рианш и частично раздавленная змея были доставлены в местный медицинский центр. Там малышу сделали анализы и выяснили, что он здоров.

Рианш с мамой / Фото: Jam Press

Змея была признана мертвой. Она была идентифицирована как детеныш неядовитого вида. Их часто замечают в этом районе во время сезона муссонов.

Пользователь социальных сетей предположил, что это был слепун браминский. Взрослые особи обычно имеют длину от 5 до 10 см и в Европе их находили в Испании, Италии и на Мальте.

