Годы в телефоне закончились операцией на позвоночнике: история японского геймера

Позвонки чрезмерно вытянулись из-за неестественного положения. / © Daily Mail

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Японские медики сообщили о случае 25-летнего мужчины, у которого развился тяжелый синдром опущенной головы после многолетнего чрезмерного использования смартфона в положении с постоянно наклоненной шеей.

Об этом пишет Daily Mail.

Пациент обратился за помощью после шести месяцев боли в шее и неспособности поднимать голову. Также он жаловался на трудности с проглатыванием и значительное снижение массы тела.

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Медики выяснили, что деформации шейных позвонков повлекли за собой образование рубцовой ткани, что еще больше ухудшило состояние. Визуально у мужчины сформировалась характерная выпуклость в области шеи.

Сначала врачи пытались стабилизировать положение головы с помощью шейных воротников, но из-за онемения пациент не смог продолжать это лечение. После этого было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Лечение включало:

удаление поврежденных фрагментов позвонков и части рубцовой ткани;

имплантацию металлических винтов и стержней стабилизации шейного отдела.

медики вставили ряд винтов и металлических стержней в кости его шеи, чтобы исправить осанку. / © Daily Mail

Через полгода после операции пациент смог удерживать голову в природном положении, симптомы не возвращались даже через год после вмешательства.

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В своей публикации в журнале JOS Case Reports (2023) врачи подчеркнули, что этот случай стал следствием сочетания долговременного пребывания в одном неудобном положении и вероятного фоново-анатомического нарушения развития.

Синдром опущенной головы или синдром дряблой головы обычно связан с серьезными нервно-мышечными заболеваниями. Однако, как показывает этот случай, он может развиваться вследствие длительной механической нагрузки на мышцы и позвоночник в результате малоподвижного образа жизни.

Медики призывают повышать осведомленность о рисках длительного использования мобильных устройств, особенно среди молодежи.