Голая уборщица: неожиданный лайф[ак от женщины, как зарабатывать существенно больше

Женщина говорит, что такой нюанс существенно увеличил ее заработки.

В США 22-летняя горничная придумала, как зарабатывать побольше денег. Она решила, что для этого нужно работать обнаженной.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Сэмми из города Тампа, штат Флорида, США рассказала, что сейчас она зарабатывает 2200 долларов за 5 часов работы. Для этого она убирает дома топлесс. Горничная берет за уборку 300 долларов в час, однако ей доплачивают щедрые чаевые – от 110 до 200 долларов.

Фото: mirror.co.uk

Но работающая топлесс горничная не может оставить себе весь заработок, поскольку значительную часть тратит на охрану, чтобы обезопасить себя во время работы.

Женщина признается, что ее идея принесла ей хорошие деньги.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, в Бельгии 35-летнюю женщину в первый рабочий день уволили. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

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