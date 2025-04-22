Голая уборщица рассказала о странных услугах, которые она предлагает клиентам за доплату

Женщина убирает / © Freepik

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Голая уборщица из Великобритании рассказала о своей работе и о некоторых безумных запросах, которые получила.

Об этом она поделилась Daily Mail.

Пенелопа Вайзер является владелицей бизнеса Bare Naked Cleaners. Компания имеет уборщиц, которые пылесосят и убирают дома в обнаженном виде, даже удовлетворяя некоторые просьбы. Это может быть как лопание воздушных шаров своими высокими каблуками, так и наблюдение клиента за тем, как уборщица пользуется туалетом.

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Однако Вайзер обнаружила, что есть гораздо больше запросов, которые довольно странноваты.

«У нас есть один клиент, который привязывает себя к кровати, когда уборщица ходит по комнате, чтобы даже не смотреть на нее — это что-то вроде фетиша. Он впускает ее, здоровается, а потом привязывает себя к изголовью кровати. Она голая, убирает внизу, а потом выскакивает наверх, а потом снова спускается вниз и убирает, а он платит ей немалые деньги», — поделилась она.

Но это еще не все: некоторые клиенты доходят до того, что удовлетворяют себя, пока уборщица в комнате, или любят, когда им делают замечания, причем сама Пенелопа говорит, что она «открыта» к большинству запросов. Впрочем, Вайзер подчеркивает, что то, чем они занимаются, не секс-труд.

Британка рассказала, что многие клиенты компании — это молодые, одинокие мужчины или мужчины старшего возраста, которые недавно развелись, в то время как другие покупают обнаженную уборщицу в качестве сюрприза для своего партнера.

Она отмечает, что некоторые женщины даже ходят на свидание с клиентами, когда те становятся постоянными, в то время как клиентам также предлагается услуга под названием «Большой финал», которая стоит 40 фунтов стерлингов (2192 гривны) и предполагает, что клиент мастурбирует в ее присутствии.

На сайте добавляется: «Она также с удовольствием будет унижать вас и рассказывать, какой вы жалкий… или будет «поощрять» вас… или просто позволит вам мастурбировать, пока она будет смотреть на это!».

Компания была основана в 2020 году как «интересная концепция» мамой, которая в то время работала дома после того, как она нашла австралийскую компанию, предлагавшую подобные услуги.

За прошедшие пять лет компания достигла значительного успеха: клиенты могут легко забронировать услугу онлайн, внеся депозит в размере 45 фунтов стерлингов перед тем, как решить, какая услуга им нравится — в одежде или полностью обнаженной, стоимостью от 125 фунтов стерлингов.

Если вы выбираете полностью обнаженную услугу, это обойдется вам в 155 фунтов стерлингов, при этом вы можете получить дополнительные услуги, например, увидеть, как она курит или пользуется туалетом.

Пенелопа говорит, что запросы должны быть одобрены, поскольку уборщицы приезжают в нарядной одежде, раздеваются и проводят двухчасовой сеанс, в котором есть все необходимые элементы глубокой уборки.

Однако они не чистят духовку, внутреннюю часть холодильников, микроволновые печи и не моют посуду.

Компания имеет более 60 уборщиц по всей Великобритании: «Люди часто думают, что мужчинам нужны только молодые, стройные женщины. И, конечно, некоторые мужчины так и поступают. Но не все мужчины. У нас есть немало молодых ребят в возрасте двадцати и тридцати лет, которые спрашивают: «У вас есть женщина, которой сорок или пятьдесят?».

Существует также строгая политика неприкосновенности, поскольку она отметила, что некоторые старшие мужчины с нетерпением ждут компанию, а также того, являются ли они «болтливыми» или нет. Очевидно, это выходит за рамки сексуального элемента.

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