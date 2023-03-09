Голая женщина ворвалась в дом незнакомого мужчины и избила его сковородой

В американском городе Остинсвилле в штате Вирджиния владелец дома выстрелил в обнаженную женщину, которая ворвалась в его дом и напала на него со сковородой.

Об этом сообщает издание Fox10 со ссылкой на Офис шерифа округа Кэрролл.

Следователи сообщили, что владелец дома услышал шум на заднем дворе своего дома. Когда он подошел, то увидел неизвестную голую женщину, входившую в дверь. Затем она начала избивать владельца дома чугунной сковородой.

Хозяин смог вытолкать незваную гостью из своего дома, но женщина на заднем дворе пыталась ворваться в дом, била окна и требовала, чтобы тот вышел из "ее дома", угрожая ему убийством.

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Через несколько минут владелец дома схватил ружье и выстрелил женщине в область голени.

На место происшествия прибыли полиция и медики. Сотрудники скорой помощи оказали раненой помощь и доставили ее в местную больницу.

Власти установили, что дебош устроила 35-летняя Пола Мишель Локлир. Ее выписали из больницы и обвинили в преступлении с проникновением, нападении и побоях, а также в повреждении имущества. Теперь она ожидает предъявления обвинения в окружном суде округа Кэрролл.

Владельцу дома не будет предъявлено обвинение, поскольку стрельба была расценена как самооборона.

Напомним, ранее во Львове женщина обнаженной валялась на траве, затем покупалась в фонтане, а впоследствии – убегала от полиции.

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