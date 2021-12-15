Голодала, но выпивала бутылку вина за вечер: во время семейного отпуска внезапно умерла 35-летняя женщина

Голодала, но выпивала бутылку вина за вечер: во время семейного отпуска внезапно умерла 35-летняя женщина

Женщина беспокоилась своим внешним видом после родов.

35-летняя Элеонор Рис, страдавшая психическими расстройствами, ничего не ела и злоупотребляла алкоголем, внезапно умерла во время отпуска с семьей в Порткол, Уэльс, что в Великобритании.

Об этом пишет The Mirror.

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Как говорится, женщина страдала от проблем с психическим здоровьем, а также от алкогольной зависимости. Перед отдыхом в парке Трекко-Бей с д очерью, сыном и мужем она говорила, что чувствовала себя плохо. Но когда они прибыли на автостоянку, ее состояние быстро ухудшилось, она пожаловалась на усталость и не хотела ничего есть.

На следующий день она оставалась в постели, а когда ей стало плохо, вызвали скорую помощь.

"Она издавала странные звуки, которых я никогда раньше не слышал. Я никогда не слышал от нее ничего подобного, поэтому очень волновался", – говорит сын женщины.

Несмотря на помощь приехавших на место медиков, Рос умерла в тот вечер. Полицейские не обнаружили ничего подозрительного.

Как оказалось, ее муж, Джон Дэвис, был также ее опекуном, поскольку жена страдала от различных заболеваний, таких как тревога, биполярное расстройство, дисморфическое расстройство тела, а также имела алкогольную зависимость.

Мистер Дэвис сказал, что иногда жена выпивала две банки в день или, возможно, бутылку вина в течение вечера. По его словам, у Рос также начались проблемы с лишним весом после рождения их сына и ей не нравилось, какой она выглядела.

"Это зависело от ее психического состояния", – вспоминает он.

Врач Гриффитс, работавшая с госпожой Риз, чтобы поддерживать ее психическое здоровье, сказала, что ее клиентке было трудно принять собственное тело.

" Она никогда не чувствовала, что ее понимают. Она прошла через взрослость и молодость, чувствуя, что ее не поняли. Она призналась, что пила больше", — уточнила врач.

Патологоанатом сказал следствию, что причиной смерти, скорее всего, является кетоацидоз, связанный с алкоголем. Как оказалось, Рос на днях почти не ела и не пила, кроме небольшого количества воды. Это предшествовало ее смерти и желудочной болезни.

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