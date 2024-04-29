Голодной не осталась: обиженный парень причудливо отомстил девушке, которая его бросила — видео

Мужчина отомстил бывшей девушке, прислав ей более 50 заказов на еду.

Об этом пишет Oddity Central.

Он выполнил заказ в нескольких ресторанах Измира, Турция, и указал адрес экс-любимой. Около 21:00 более двух десятков курьеров предстали перед многоквартирным домом.

Необычное собрание сняли на видео прохожие, а видеоролики, опубликованные в турецких социальных сетях, быстро стали вирусными. Вскоре вмешалась пресса и приступила к расследованию этой истории. Оказывается, мужчина воспользовался возможностью наложенного платежа турецкой программы для доставки еды, чтобы разместить несколько заказов под вымышленными именами и отправить их все на один и тот же адрес.

Он делал заказ не со своего настоящего номера телефона, а использовал вымышленный 0555 555 55 55. Некоторые рестораны, получавшие его заказ, заметили странный номер и попытались позвонить для подтверждения, но многие этого не сделали. Более 50 заказов все же были отправлены.

Ни один из ресторанов не подал жалобу в полицию, поэтому никто даже не искал клиента. Все заказы вернулись, но большую часть еды пришлось выбросить.

Напомним, девушка узнала, что ее парень женат, и объединилась с его женой ради мести. Их план не только закружил голову изменщику, но и предоставил его жене время на то, чтобы навести порядок в собственных делах.

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