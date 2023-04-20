Голодный кит едва не проглотил подводного фотографа: жуткий момент попал на видео

Подводному фотографу Энди Шмидту едва удалось избежать встречи с пастью гигантского горбатого кита во время съемок на побережье Скверея в Норвегии.

Об этом сообщает The Mirror.

Фотограф находился рядом со стаей проходящих сельдей, которыми питались косатки. Дайвер их снимал, но тут в кадр попал неожиданный гость, едва не проглотивший его.

"Я снимал косаток, питавшихся селедкой в Норвегии, когда внезапно появился голодный горбатый кит и набросился на стаю. Он выплыл из глубины, и его трудно было увидеть за всей рыбой", — объяснил он.

Шмидт добавил, что уровень адреналина зашкаливал, однако объяснил, что у горбатых китов вход в желудок не столь велик, чтобы проглотить человека.

Напомним, в Австралии 16-летняя девочка скончалась после нападения акулы.

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