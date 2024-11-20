Голодный медведь-сладкоежка бесплатно наелся в кондитерской – видео

Восторженные очевидцы сняли все на камеру.
Медведь-сладкоежка был снят на камеру, когда забрел в кондитерскую в Теннесси, США, в поисках бесплатных вкусностей.
Об этом пишет UPI.
Видео с места происшествия, где зверь изучает ассортимент сладостей, стали вирусными в социальных сетях.
На ролике, опубликованном в TikTok, видно, как животное наслаждается закусками, не платя, в то время как очевидцы снимают все на камеру, а сотрудники пытаются выманить его из магазина.
@gatlinburglive Bear in candy shop в Гатлинбурге, Tennessee. #LIVEhighlights #Gatlinburg #bearofgatlinburg #bearsoftiktok ♬ original sound — Gatlinburg LIVE
На место происшествия вызвали полицию, чтобы помочь вытащить дикое животное из магазина. Сообщений о пострадавших не поступало.
Напомним, недавно в Швеции лось проник в гараж компании и растоптал три BMW. Дикий зверь нанес ущерб на сумму около 20 000 долларов.
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