Голодный медведь-сладкоежка бесплатно наелся в кондитерской – видео

Медведь-сладкоежка был снят на камеру, когда забрел в кондитерскую в Теннесси, США, в поисках бесплатных вкусностей.

Об этом пишет UPI.

Видео с места происшествия, где зверь изучает ассортимент сладостей, стали вирусными в социальных сетях.

На ролике, опубликованном в TikTok, видно, как животное наслаждается закусками, не платя, в то время как очевидцы снимают все на камеру, а сотрудники пытаются выманить его из магазина.

На место происшествия вызвали полицию, чтобы помочь вытащить дикое животное из магазина. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, недавно в Швеции лось проник в гараж компании и растоптал три BMW. Дикий зверь нанес ущерб на сумму около 20 000 долларов.

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