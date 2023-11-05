Голодный медведь забрался в дом и похозяйничал в холодильнике: забавное видео

Камеры наблюдения в доме в небольшом американском городке Баркгемстеде, штат Коннектикут, зафиксировали огромного черного медведя, который пробрался в дом в поисках еды и украл из холодильника замороженную лазанью.

Об этом случае сообщает издание Newsweek.

Записью из дверного видеозвонка Ring и внутренних камер наблюдения поделилась в соцсетях владелица дома Гелена Гоулис.

Как видно на опубликованных кадрах, голодный медведь уверенно чувствовал себя на кухне, быстро сообразил, что запасы пищи хранятся в холодильнике и без проблем открыл морозильную камеру. Обнюхав содержимое морозилки, зверь выбрал пакет с замороженной лазаньей и убежал по тому пути, которым забрался в дом — через открытое окно.

В издании отметили, что черные медведи являются всеядными животными, которые, как правило, питаются травами, фруктами, ягодами и орехами. Однако их привлекает даже малейший запах человеческой пищи.

В департаменте охраны окружающей среды штата Коннектикут отметили, что черный медведь умен и имеет острое обоняние.

"Он способен уловить малейший запах пищи, что может привести медведя к кемпингам и домам. Запахи от небрежно хранящихся продуктов и мусора могут приманивать медведей на большие расстояния”, — подчеркнули специалисты.

Эти животные преимущественно пугливы и сторонятся людей, но могут потерять страх, если регулярно находят еду вблизи домов и мест, где ведется активная человеческая деятельность.

Напомним, ранее в Канаде камеры наблюдения на заправочной станции зафиксировали, как черный медведь пробрался в продуктовый магазин и похитил мармеладных мишек.

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