Голодный муж хочет развода, потому что жена не умеет готовить: "Не может правильно держать нож"

Мужчина задумался о разводе из-за того, что его жена беспомощна на кухне.

Об этом он написал на Reddit.

"В общем, все отлично, но есть одна вещь, которая не дает мне покоя: моя жена не умеет готовить – совсем", — пожаловался 28-летний мужчина. "Я всегда был тем, кто занимался едой, и меня это устраивало в начале, потому что я люблю готовить".

Однако теперь, по его словам, это стало обузой. Он вынужден готовить еду после "долгого рабочего дня", пока его жена бездельничает. При всех его попытках научить ее готовить, "у нее это очень плохо получается", — говорит он.

В частности, он вспомнил, как жена пыталась нарезать клубнику со стеблями и "буквально испортила макароны с сыром". Он не знал до свадьбы, что она не умеет готовить, и не может сказать, делает ли она это намеренно, назвав это "разрывом соглашения".

"Она отказывается готовить и утверждает, что нет ничего плохого в том, что она не умеет готовить", – продолжил он. "Это было постоянной проблемой между нами".

Проблема достигла апогея, когда его мама пришла на ужин и предложила ей помочь в приготовлении пищи, вручив жене нож для нарезания фруктов, который она "не могла понять, как правильно держать".

"Моя мама видела, как она не смогла разрезать фрукты, а затем воскликнула: "Честно говоря, это немного жалко, что ты даже не знаешь, как разрезать кусочек фрукта в своем возрасте", — написал мужчина, объяснив, что после того, как его мама ушла, жена рассердилась, что он "не защитил ее" и "пристыдил ее".

"Она буквально старше меня и не может правильно держать нож", — продолжил он, добавив, что его жена теперь считает его "большим придурком". "Она сказала мне, что дело не в этом, и что я должен его защищать, и что это не его вина, что она плохо готовит".

Хотя некоторые пользователи Reddit считают, что он должен по крайней мере защитить ее от комментариев своей матери, большинство соглашается, что жена должна уметь готовить основные блюда и знать, как нарезать продукты.

Каждый взрослый человек должен обладать базовыми кулинарными навыками, чтобы прокормить себя, например безопасно пользоваться ножом для нарезания фруктов

Ваша жена должна знать, как нарезать фрукты и готовить некоторые основные блюда. Она выглядит ленивой, если даже не пытается и не спрашивает, как это сделать, если она действительно не знает

Несложно сварить макароны, разогреть соус, фрикадельки. Несложно приготовить много простых блюд с минимальным количеством инструкций. Умение кормить себя, не пользуясь микроволновкой и фастфудом, является важным жизненным навыком, который она отказывается даже пытаться освоить

Впрочем, прежде чем бросить любимую, мужчина планирует пойти с ней на семейные консультации и кулинарные курсы.

"Если ситуация не изменится, я уйду от нее", – добавил он. "Я дам это понять очень четко".

Напомним, жена подала на развод после 40 дней брака из-за личной гигиены любимого. Он мылся максимум дважды в месяц.

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