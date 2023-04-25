Голого мужчину возле магазина полиция застукала на интиме: он придумал забавное объяснение

Мужчина занимался мастурбацией у магазина.
В городе Веро-Бич, штат Флорида, США 40-летний мужчина занимался мастурбацией. Когда пришла полиция, он заявил, что у него были проблемы со здоровьем, а это – единственный шанс улучшить свое состояние.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
В полицию обратился свидетель, который сообщил, что возле круглосуточного магазина он заметил голого мужчину. Он рассказал полиции, что Роуч "был обнажен и касался себя во время мастурбации", находясь на улице.
Прибывшие на место происшествия офицеры столкнулись с Джейсоном Роучем, ранее уже участвовавшим в ряде инцидентов, связанных с публичной мастурбацией. Когда на него пожаловались в третий раз – мужчину задержали.
На допросе в полиции Роуч объяснил, что у него "были проблемы с прямой кишкой, и чтобы избавиться от боли, ему пришлось эякулировать". Роуч был арестован за обнажение половых органов, являющихся уголовным преступлением. Его поместили в окружную тюрьму Индиан-Ривер. В мае мужчину будут судить.
Напомним, ученица во время драки сорвала с учительницы трусы и оголила ее ягодицы.
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