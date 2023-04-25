Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Голого мужчину возле магазина полиция застукала на интиме: он придумал забавное объяснение

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1236
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Голого мужчину возле магазина полиция застукала на интиме: он придумал забавное объяснение

Мужчину застукали на мастурбации в третий раз, из-за чего полиция его задержала. / Фото: dailystar.co.uk

Мужчина занимался мастурбацией у магазина.

В городе Веро-Бич, штат Флорида, США 40-летний мужчина занимался мастурбацией. Когда пришла полиция, он заявил, что у него были проблемы со здоровьем, а это – единственный шанс улучшить свое состояние.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В полицию обратился свидетель, который сообщил, что возле круглосуточного магазина он заметил голого мужчину. Он рассказал полиции, что Роуч "был обнажен и касался себя во время мастурбации", находясь на улице.

Прибывшие на место происшествия офицеры столкнулись с Джейсоном Роучем, ранее уже участвовавшим в ряде инцидентов, связанных с публичной мастурбацией. Когда на него пожаловались в третий раз – мужчину задержали.

На допросе в полиции Роуч объяснил, что у него "были проблемы с прямой кишкой, и чтобы избавиться от боли, ему пришлось эякулировать". Роуч был арестован за обнажение половых органов, являющихся уголовным преступлением. Его поместили в окружную тюрьму Индиан-Ривер. В мае мужчину будут судить.

Напомним, ученица во время драки сорвала с учительницы трусы и оголила ее ягодицы.

Читайте также:

Капитана сборной России по футболу выгнали из команды за видео мастурбации

Капитана сборной России по футболу выгнали из команды за видео мастурбации

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1236
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация