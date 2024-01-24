Голого пастора избили после попытки "очистить замужнюю женщину от плохого настроения" сексом – фото

Пастора избили и выгнали из своего города после того, как он попытался переспать с замужней женщиной, сказав ей, что это выгонит из нее злых духов.

Об этом пишет Daily Star.

Проповедник был идентифицирован как пророк Нсонямее, также известный как Spiritual IGP, и является лидером часовни Грейсленд в Авуту Бреке, Гана.

В прошлом его неоднократно обвиняли в попытке переспать с замужними женщинами из своей общины. В прошлом году его также, по всей видимости, допросила полиция в связи с инцидентом с участием несовершеннолетнего лица.

Нсонямее, как сообщается, говорил своим жертвам, что секс с ним может быть своего рода духовным очищением, изгоняя злых духов из их тел.

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Считается, что в этом последнем инциденте он сказал женщине, что проблемы в ее браке были вызваны этими злыми духами, а это значит, что ему нужно переспать с ней, чтобы их изгнать.

Его полностью обнаженного поймали члены семьи замужней женщины. В понедельник, 22 января, они устроили засаду в рамках сговора с целью разоблачить ловкого пастора.

Пастор Нсонямее / Фото: Supplied

Когда они поймали его в спальне, они избили его, прежде чем вытащить из дома. Сообщается, что другие жители Авута Брека продолжили избиение, а затем выслали его из города, предупредив, чтобы он не возвращался.

О нем заявили в местную полицию. По сообщениям, он лечился у знахаря от травм, полученных во время засады.

Напомним, парень феерически отомстил коллеге, который присылал пикантные сообщения его любимой. Он охотно поддержал шутливую идею своей девушки.

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