Голого пьяного туриста нашли "покрытым фекалиями" после того, как он шлепнулся с балкона — фото

У полиции есть "подозрения" относительно того, что делал турист, но говорит, что это не было противозаконно.

Пьяный, голый и покрытый фекалиями британец провалился через потолок Интернет-кафе во время отдыха в Таиланде.

Об этом пишет Daily Star.

Выяснилось, что 51-летний турист выпрыгнул с балкона своей гостиницы и висел над оживленным кафе в Паттайе. Сотрудники отеля рассказали, что британец издавал громкие стоны и сражался в своей комнате, прежде чем услышали громкий удар. Через мгновение ноги мужчины свисали над шокированными посетителями кафе, а сам он вопил о помощи.

Полиция и скорая помощь быстро прибыли на место происшествия и нашли отдыхающего в ошарашенном состоянии, зажатого между деревянными досками.

Ни один свидетель не видел, как британец упал с крыши, но из-за зловония, распространившегося от его приземления, посетители разбежались в разные стороны.

Пьяный турист в Таиланде / Фото: ViralPress

Покупатель, 28-летний Сомрак Сэнсо, сказал: "В то время магазин был полон людей, более 20 человек. Я сидел внизу и играл в игры. Через некоторое время я услышал первый удар. Я не придал этому значения. Через некоторое время прозвучал еще один удар. Потолок начал ломаться сильнее. Появились ноги, которые падали вниз, прямо мне на голову. Я позвал персонал, чтобы они пришли и посмотрели. Через некоторое время показалось, что потолок начал проседать. Я был очень шокирован. Я подбежал посмотреть. Я услышал запах, но подумал, что это прорвало водопроводную трубу или что-нибудь подобное".

Пьяный турист в Таиланде / Фото: ViralPress

Полицейские, позже проверившие комнату британца, пришли в ужас, когда увидели фекалии, размазанные по полу, простыням и одеялам.

Полиция заявила, что у них возникли "подозрения" относительно того, что делал мужчина, прыгнув с балкона.

Пьяный турист в Таиланде / Фото: ViralPress

Лейтенант полиции Танави Ярангси сказал: "Турист получил незначительные травмы, но его выпишут из больницы, чтобы ему было время отдохнуть и отрезветь. У нас есть несколько идей относительно того, что он делал в комнате, чтобы сделать ее такой грязной, но ничего противозаконного он не делал. Мужчину доставили в больницу для обследования и безопасного отрезвления".

Напомним, мужчина с "покерфейсом" загрузил пивом свою горевшую машину. Спасти ситуацию пытался прохожий.

Читайте также: