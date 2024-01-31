Головоломка для супервнимательных и наблюдательных: нужно найти 4 лишние цифры за 5 секунд

Нужно найти 4 цифры, которые отличаются от 9696.

Головоломки могут быть логичными, математическими или визуальными. Они поощряют к поиску знаний, развивают внимание, творческие способности, логическое мышление. Регулярное выполнение этих умственных упражнений улучшает наблюдательность и логику.

Эта визуальная головоломка поможет проверить вашу наблюдательность и уровень когнитивных способностей.

Нужно найти 4 цифры, которые отличаются от 9696 других на картинке

Нужно торопиться, цифры нужно найти за 5 секунд.

Найдите 4 цифры, которые отличаются от 9696/Фото: Brightside

Чтобы найти цифры, разделите изображение и просмотрите каждую часть. Если 5 секунд не хватит, чтобы найти цифры, перейдите еще раз.

Если вам нужна помощь, посмотрите на изображение ниже – 4 цифры обведены кружочками.

Ответ на головоломку Источник: Brightside.com

Головоломки — инструмент для не только оценки способности человека мыслить, видеть и решать проблемы, но и способ развития человека на эмоциональном, профессиональном уровнях. Многочисленные научные исследования показывают связь улучшения психического здоровья, развитие навыков с визуально разгадыванием визуальных и логических головоломок.

Читайте также: