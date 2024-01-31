Головоломка для супервнимательных и наблюдательных: нужно найти 4 лишние цифры за 5 секунд

Нужно найти 4 цифры, которые отличаются от 9696.
Головоломки могут быть логичными, математическими или визуальными. Они поощряют к поиску знаний, развивают внимание, творческие способности, логическое мышление. Регулярное выполнение этих умственных упражнений улучшает наблюдательность и логику.
Эта визуальная головоломка поможет проверить вашу наблюдательность и уровень когнитивных способностей.
Нужно найти 4 цифры, которые отличаются от 9696 других на картинке
Нужно торопиться, цифры нужно найти за 5 секунд.
Чтобы найти цифры, разделите изображение и просмотрите каждую часть. Если 5 секунд не хватит, чтобы найти цифры, перейдите еще раз.
Если вам нужна помощь, посмотрите на изображение ниже – 4 цифры обведены кружочками.
Головоломки — инструмент для не только оценки способности человека мыслить, видеть и решать проблемы, но и способ развития человека на эмоциональном, профессиональном уровнях. Многочисленные научные исследования показывают связь улучшения психического здоровья, развитие навыков с визуально разгадыванием визуальных и логических головоломок.
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