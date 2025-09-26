Головоломка: найдите на картинке за 5 секунд морскую звезду

Головоломка//источник: jagranjosh.com

Оптические иллюзии — это, по сути, трюки для нашего мозга. Они специально созданы, чтобы обмануть нас и заставить видеть то, чего нет. Недаром слово «иллюзия» происходит от латинского «illudere», что означает «высмеивать» или «обманывать».

Когда мы видим иллюзию, наш мозг пытается очень быстро обработать информацию, и для этого он достраивает недостающие детали. В этой спешке он иногда «придумывает» часть увиденного или теряет настоящую информацию.

Эти визуальные загадки создают, играя с цветами, формами и узорами, чтобы показать нам картинку, отличную от реальности.

Разгадывание оптических иллюзий — это не просто развлечение. Это полезная тренировка для мозга, улучшающая мышление, когнитивные способности и помогающая развивать навыки решения проблем. Давайте проверим, насколько внимательны вы.

Найдите морскую звезду за 5 секунд

На рисунке выше изображен подводный пейзаж, где можно увидеть рыб-клонов и крабов.

Внутри них скрывается морская звезда.

Сможете ли вы найти скрытую морскую звезду за 5 секунд?

Такие упражнения являются отличным средством для проверки ваших навыков наблюдения. Регулярное разгадывание таких головоломок может быть очень полезно для мозга и глаз.

Внимательно проверьте изображение. Морская звезда хорошо слилась с окружающей средой, но если вы достаточно наблюдательны, можете ее заметить.

Время идет, можно поздравить тех, кто нашел звезду за 5 секунд.

Те, кто не мог найти морскую звезду, могут ознакомиться с решением ниже.

Морская звезда изображена в правом верхнем углу изображения. Она оранжевого цвета, поэтому ее было трудно заметить с первого взгляда.