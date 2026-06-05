Головоломка со спичками, которая разрушает стереотипное мышление: найдете ли вы правильное решение

Головоломка с спичками

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Эта головоломка — отличный способ проверить собственную гибкость мышления и умение смотреть на вещи под другим углом. На первый взгляд уравнение 9+4=3 выглядит абсурдным, однако логические головоломки со спичками созданы именно для того, чтобы выйти за пределы стандартной математики.

В чем состоит суть задачи

Перед вами неправильное математическое выражение. Ваша цель — сделать его верным, переместив только одну спичку.

Существует лишь несколько строгих правил, которые следует соблюдать:

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Вы можете переставить только одну спичку.

Не разрешается добавлять новые спички, удалять их или ломать.

Решение может быть совсем рядом, поэтому следует набраться терпения и внимательно присмотреться к цифрам.

Такие загадки стали популярными из-за своей способности мгновенно увлекать — одни люди находят разгадку за считанные секунды, тогда как другим требуется больше времени для поиска нестандартного подхода.

Решение головоломки

Решение головоломки

Чтобы сделать уравнение логичным, нужно выполнить следующее:

Возьмите верхнюю горизонтальную спичку, образующую цифру 9.

Переставьте ее в цифру 3, чтобы она превратилась в 9.

После этого первая цифра 9 превратится в 5.

В результате вы получите верное математическое выражение: 5+4=9.

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