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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Головоломка со спичками, которая разрушает стереотипное мышление: найдете ли вы правильное решение

Найдите правильный ход: быстрая головоломка для тренировки логики.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Головоломка со спичками

Головоломка с спичками

Эта головоломка — отличный способ проверить собственную гибкость мышления и умение смотреть на вещи под другим углом. На первый взгляд уравнение 9+4=3 выглядит абсурдным, однако логические головоломки со спичками созданы именно для того, чтобы выйти за пределы стандартной математики.

В чем состоит суть задачи

Перед вами неправильное математическое выражение. Ваша цель — сделать его верным, переместив только одну спичку.

Существует лишь несколько строгих правил, которые следует соблюдать:

  • Вы можете переставить только одну спичку.

  • Не разрешается добавлять новые спички, удалять их или ломать.

  • Решение может быть совсем рядом, поэтому следует набраться терпения и внимательно присмотреться к цифрам.

Такие загадки стали популярными из-за своей способности мгновенно увлекать — одни люди находят разгадку за считанные секунды, тогда как другим требуется больше времени для поиска нестандартного подхода.

Решение головоломки
Решение головоломки

Решение головоломки

Чтобы сделать уравнение логичным, нужно выполнить следующее:

  • Возьмите верхнюю горизонтальную спичку, образующую цифру 9.

  • Переставьте ее в цифру 3, чтобы она превратилась в 9.

  • После этого первая цифра 9 превратится в 5.

В результате вы получите верное математическое выражение: 5+4=9.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
153
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