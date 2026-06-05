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- Курьезы
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Головоломка со спичками, которая разрушает стереотипное мышление: найдете ли вы правильное решение
Найдите правильный ход: быстрая головоломка для тренировки логики.
Эта головоломка — отличный способ проверить собственную гибкость мышления и умение смотреть на вещи под другим углом. На первый взгляд уравнение 9+4=3 выглядит абсурдным, однако логические головоломки со спичками созданы именно для того, чтобы выйти за пределы стандартной математики.
В чем состоит суть задачи
Перед вами неправильное математическое выражение. Ваша цель — сделать его верным, переместив только одну спичку.
Существует лишь несколько строгих правил, которые следует соблюдать:
Вы можете переставить только одну спичку.
Не разрешается добавлять новые спички, удалять их или ломать.
Решение может быть совсем рядом, поэтому следует набраться терпения и внимательно присмотреться к цифрам.
Такие загадки стали популярными из-за своей способности мгновенно увлекать — одни люди находят разгадку за считанные секунды, тогда как другим требуется больше времени для поиска нестандартного подхода.
Решение головоломки
Чтобы сделать уравнение логичным, нужно выполнить следующее:
Возьмите верхнюю горизонтальную спичку, образующую цифру 9.
Переставьте ее в цифру 3, чтобы она превратилась в 9.
После этого первая цифра 9 превратится в 5.
В результате вы получите верное математическое выражение: 5+4=9.