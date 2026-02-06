- Дата публикации
Головоломка со спичками: нужно переставить одну спичку, чтобы равенство стало верным
Как нужно переставить спичку, чтобы уравнение стало правильным
Даже если вы считаете себя очень внимательными, эта задача способна сбить с толку. Предлагаем вам быструю проверку сообразительности: сможете ли вы найти ту самую единственную спичку, которую нужно переместить, чтобы исправить ошибку в расчетах? Для этого не понадобятся сложные формулы — только ваша наблюдательность и способность мыслить нестандартно.
Пример «18 — 2 = 18» на первый взгляд кажется бессмысленным, и кто-либо заметит в нем ошибку. Однако не торопитесь сдаваться. Лишь одно ловкое движение мысли и перестановка одной спички мгновенно делают это уравнение логичным. Никаких уловок, только ваша изобретательность.
Почему такие задачи полезны
Когда вы находите ответ, происходит тот же эффект озарения, который вызывает выброс дофамина и улучшает настроение. Кроме того, это отличный вариант для совместного отдыха с друзьями: наблюдать за поисками решения другими — отдельное удовольствие, сближающее и разряжающее атмосферу. Кто-то находит выход в считанные секунды, а кто-то долго удивляется простоте решения.
Ответ для тех, кто уже сломал голову
Для тех, кто хочет как можно быстрее узнать ответ: нужно взять одну спичку из первой восьмерки (превратив ее в шестерку) и положить ее в знак минуса, чтобы она стала плюсом. В результате мы получим правильное равенство: 16+2=18.