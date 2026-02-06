Головоломка со спичками: нужно переставить одну спичку, чтобы равенство стало верным

Головоломка с спичками

Реклама

Даже если вы считаете себя очень внимательными, эта задача способна сбить с толку. Предлагаем вам быструю проверку сообразительности: сможете ли вы найти ту самую единственную спичку, которую нужно переместить, чтобы исправить ошибку в расчетах? Для этого не понадобятся сложные формулы — только ваша наблюдательность и способность мыслить нестандартно.

Пример «18 — 2 = 18» на первый взгляд кажется бессмысленным, и кто-либо заметит в нем ошибку. Однако не торопитесь сдаваться. Лишь одно ловкое движение мысли и перестановка одной спички мгновенно делают это уравнение логичным. Никаких уловок, только ваша изобретательность.

Почему такие задачи полезны

Реклама

Когда вы находите ответ, происходит тот же эффект озарения, который вызывает выброс дофамина и улучшает настроение. Кроме того, это отличный вариант для совместного отдыха с друзьями: наблюдать за поисками решения другими — отдельное удовольствие, сближающее и разряжающее атмосферу. Кто-то находит выход в считанные секунды, а кто-то долго удивляется простоте решения.

Ответ для тех, кто уже сломал голову

Для тех, кто хочет как можно быстрее узнать ответ: нужно взять одну спичку из первой восьмерки (превратив ее в шестерку) и положить ее в знак минуса, чтобы она стала плюсом. В результате мы получим правильное равенство: 16+2=18.