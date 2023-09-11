Голуби 4 недели жили в пустой квартире: беспорядок, который они устроили, шокирует (фото)

В Лондоне, Великобритания, голубям удалось пробраться в дом через частично открытую дверь патио, прежде чем они захватили все комнаты и устроили хаос.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В течение следующих нескольких недель птицы забрызгали фекалиями все комнаты, причем больше всего пострадали гостиная и кухня.

Голуби на месяц поселились в квартире в Лондоне / Фото: STIAN ALEXANDER

Эксперты по борьбе с вредителями заявили, что квартира напоминала остров Рока Партида в Мексике, также известный как "остров птичьего помета". Крошечный безлюдный остров почти полностью белый из-за огромного количества "птичьего помета".

По словам руководителей службы борьбы с вредителями, гостиная была "памяткой": диваны, ковер и телевизор стали жертвами надоедливых птиц.

Голуби на месяц поселились в квартире в Лондоне / Фото: STIAN ALEXANDER

Пожелавший остаться анонимным арендодатель позвонил экспертам Лондонской сети борьбы с вредителями после того, как его глаза "вылезли из орбит", когда он увидел масштабы беспорядка в двухкомнатной квартире.

Операция по очистке обойдется владельцу квартиры в 15 000 фунтов стерлингов.

Голуби на месяц поселились в квартире в Лондоне / Фото: STIAN ALEXANDER

Пол Купер, директор Лондонской сети борьбы с вредителями, сказал: "Арендодатель заглянул внутрь и немедленно позвонил нам. Голуби оставили дом в полном беспорядке. Им понадобилось всего четыре недели, чтобы разрушить это место".

Он сказал, что эксперту пришлось надеть защитный костюм и две маски, чтобы не ощущать "непреодолимую вонь".

Также он добавил, что на уборку, ремонт и установку новой мебели уйдет месяц.

Напомним, пара подала в суд на авиакомпанию из-за собаки, которая много пукала в салоне. Они испортили их 13-часовой рейс из Франции в Сингапур.

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