Голуби 4 недели жили в пустой квартире: беспорядок, который они устроили, шокирует (фото)

Арендаторы просто забыли закрыть дверь.
В Лондоне, Великобритания, голубям удалось пробраться в дом через частично открытую дверь патио, прежде чем они захватили все комнаты и устроили хаос.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
В течение следующих нескольких недель птицы забрызгали фекалиями все комнаты, причем больше всего пострадали гостиная и кухня.
Эксперты по борьбе с вредителями заявили, что квартира напоминала остров Рока Партида в Мексике, также известный как "остров птичьего помета". Крошечный безлюдный остров почти полностью белый из-за огромного количества "птичьего помета".
По словам руководителей службы борьбы с вредителями, гостиная была "памяткой": диваны, ковер и телевизор стали жертвами надоедливых птиц.
Пожелавший остаться анонимным арендодатель позвонил экспертам Лондонской сети борьбы с вредителями после того, как его глаза "вылезли из орбит", когда он увидел масштабы беспорядка в двухкомнатной квартире.
Операция по очистке обойдется владельцу квартиры в 15 000 фунтов стерлингов.
Пол Купер, директор Лондонской сети борьбы с вредителями, сказал: "Арендодатель заглянул внутрь и немедленно позвонил нам. Голуби оставили дом в полном беспорядке. Им понадобилось всего четыре недели, чтобы разрушить это место".
Он сказал, что эксперту пришлось надеть защитный костюм и две маски, чтобы не ощущать "непреодолимую вонь".
Также он добавил, что на уборку, ремонт и установку новой мебели уйдет месяц.
Напомним, пара подала в суд на авиакомпанию из-за собаки, которая много пукала в салоне. Они испортили их 13-часовой рейс из Франции в Сингапур.
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