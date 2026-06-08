Голубые дыры океана: какие тайны скрывают самые загадочные провалы планеты

Что находится на дне океана / © Unsplash

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Голубые дыры океана — гигантские, невероятно глубокие и полные загадок. Ученые медленно продвигаются к их разгадке. Возможно, они и пропускают свет, в отличие от своих космических тезок — черных дыр, но тайн у них не меньше.

Больше о том, что скрывается на дне океанов, рассказали IflScience.

Что скрывают голубые дыры в океане

Среди людей существует довольно распространенное мнение о том, что человечество исследовало космос гораздо лучше, чем океан. И хотя сначала это звучит очень странно, ведь к океану ученым рукой подать и не нужно лететь в космос, но когда речь идет о голубых дырах в океанах — ситуация меняется.

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Глубины способны по-настоящему ошеломить. С одной стороны, объяснить суть голубой дыры достаточно просто: это обычная карстовая воронка, но расположенная под водой. Однако дальше уже начинаются загадки.

«Несмотря на их потенциальную важность для общей экосистемы океана, о голубых дырах мало известно», — отмечают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Добраться до голубых дыр очень тяжело. Даже если сама подводная пещера имеет гигантские размеры, вход в нее часто очень узок и неудобен для исследования. Также люди до сих пор не знают, сколько таких голубых дыр существует на планете и где они расположены.

Пока известно лишь о большой голубой дыре в Карибском море, «Зеленом банане» у побережья Флориды, «Драконьей» дыре в Китае и «Таам Джа» в Мексике.

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Абсолютное большинство этих провалов незаметны с поверхности воды. Специалисты NOAA сообщают, что вход в такую дыру может располагаться на глубине в сотни футов. Именно поэтому первооткрывателями этих дыр стали не ученые, а обычные рыбаки или дайверы-любители.

Большинство информации о подводных дырах люди получили случайно.

В этих пропастях обитают тысячи существ, особенно интересные виды кораллов, морской травы, морских черепах, медуз, барракуд, дельфинов и рыб.

Однако на определенной глубине все это исчезает. Опытный дайвер из Морской лаборатории Моте Джим Калтер делится, что сначала вы словно опускаетесь вдоль стены, напоминающей богатый рыбой риф, но чем глубже вы погружаетесь, тем беднее становится флора и фауна. Вода становится темной, холодной, а окружающая среда кардинально меняется.

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Пока неизвестно, что скрывают голубые дыры на дне океанов. Многие еще даже не открыты, а к уже известным невозможно добраться без сверхсложного оборудования. Главная опасность здесь — колоссальная глубина. К примеру, знаменитая Большая голубая дыра в Белизе достигает примерно 125 метров вглубь.

В 2018 году исследовательница National Geographic и пилот подводного аппарата Эрика Бергман после экспедиции на дно Большой голубой дыры поделилась:

«Там, на самом дне, царила полная тишина и тьма. Также мы нашли место покоя двух дайверов, когда-то пропавших здесь. Мы сообщили местным властям, и все пришли к согласию не беспокоить их. Они обрели там свой покой».

Если продолжать путь вниз, то в конце концов можно достичь точки, где почти нет кислорода. На этом пределе исчезает привычная фауна, уступая место микробам. Кроме человеческих тел на дне подводных дыр лежат останки пилорылых акул и другой фауны, которой не хватило кислорода.

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То, что спрятано на дне, только вершина айсберга загадок. Однако любая новая экспедиция приближает человечество к разгадке. В этих океанических дырах скрывается информация не только о таинственной флоре и фауне, но и о геологической истории нашей планеты, климате далекого прошлого и, возможно, будущем океанов.

Земля «разрывается пополам» под Тихим океаном

Напомним, что ученые зафиксировали необычное геологическое явление в Тихом океане у побережья острова Ванкувер. Там зона субдукции, где плиты Хуан-де-Фука и Эксплорер погружаются под североамериканскую плиту, ведет себя нетипично: вместо стабильного движения одна из плит постепенно разрушается, образуя меньшие микроплиты и новые границы.

Исследователи впервые смогли четко зафиксировать в реальном времени процесс «гибели» зоны субдукции, которая медленно, как «вагон за вагоном», сходит с рельсов.

Сейчас длина активного разлома, который почти полностью разорвал плиту, достигает примерно 75 километров. Несмотря на громкие заголовки о «расколе Земли», ученые успокаивают: речь идет не о мгновенной катастрофе. Более того, в некоторых районах наблюдается относительно низкая сейсмическая активность.

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Даже если этот разрушительный процесс будет продолжаться, его серьезные последствия в виде долгосрочной вулканической активности или землетрясений могут проявиться только через миллионы лет. Однако это уникальное исследование уже сейчас помогло детально просканировать недра Земли.

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