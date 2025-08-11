Голыми руками против медведя: как мужчина спасал собаку от хищника (фото)

Хозяин с голыми руками бросился на спасение собаки от медведя / © pixabay.com

Реклама

В США во время отдыха на веранде собственного дома житель стал свидетелем нападения медведя на свою собаку. Голыми руками и без лишних раздумий мужчина бросился в защиту своего любимца. Этот поступок всколыхнул Сеть.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое стало вирусным в Сети, в частности Reddit.

На кадрах видно, как хозяин дома голыми руками отогнал бурого медведя. После короткой схватки ему удалось вытолкать животное за пределы двора и перекрыть вход с помощью лавки.

Реклама

Мужчина отбивает свою собаку от медведя ФотоН скрин видео Reddit

Пользователи Сети были поражены смелостью мужчины, который без колебаний встал на защиту своего четырехлапого друга.

Мужчина отбивает свою собаку от медведя ФотоН скрин видео Reddit

Комментарии пользователей: как люди отреагировали на смелый поступок

В комментариях люди отметили его отвагу, ведь не каждый решится вступить в бой с лесным хищником, чтобы спасти своего любимца. Точное место и время происшествия остаются неизвестными.

«Удивительно, как он за долю секунды бросился на медведя, чтобы защитить своего друга. Мое полное уважение».

«Впечатляет, как он мгновенно бросился на медведя, чтобы защитить своего товарища. Я очень его уважаю».

«Ого, на меня только что напал медведь!» «Ого, на меня только что напал парень!»

«А мужчина просто отчаянный. Против медведя с голыми руками…»

Напомним, ранее случай с черным медведем, зашедшим в дом через открытую дверь, тоже удивил пользователей Сети. Инцидент произошел в канадском Ванкувере.

Зверю помешал маленький шпиц Скаут. Собака мгновенно бросилась в атаку. Камеры зафиксировали его победу.