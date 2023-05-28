Голый депутат умолял забрать его из секс-притона: он заявлял, что проститутки — "агенты России и Китая"

В Великобритании произошел громкий скандал с депутатом от Консервативной партии, который ночью позвонил руководству политической силы и умолял "освободить его из секс-притона", поскольку считал, что "проститутки могут быть агентами России или Китая".

Об этом пишет dailystar.co.uk.

По данным издания, инцидент произошел в апреле 2023 года. К политическому руководству Консервативной партии в 4:00 ночи позвонил один из депутатов. Он заявил, что находится в "сексе-притоне в заброшенном районе Лондона". Избранник утверждал, что он наг и нетрезв. Также он объяснял, что не знает, где его одежда.

Мужчина заявил, что его могли туда намеренно затащить, поскольку он не помнит, как здесь очутился. Британский депутат пояснил, что "проститутки могут быть агентами России или Китая". После этого его забрали с борделя.

Однако другие депутаты-консерваторы скептически отнеслись к объяснению своего коллеги, отметив, что тот и так не знает ничего такого, что могло бы понадобиться россиянам или китайцам.

Напомним, полностью голая туристка ворвалась в храм и сорвала священный обряд.

Читайте также: