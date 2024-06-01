"Голый" инцидент в воздухе: самолет совершил вынужденную посадку из-за странного поведения пассажира

Самолет авиакомпании Virgin Australia, выполнявший рейс из Перта в Мельбурн, неожиданно вернулся в аэропорт через полтора часа после взлета. Вынужденная посадка произошла из-за того, что один из пассажиров устроил "нудистское шоу" во время полета.

Об этом пишет NBC News

Вскоре после взлета один из пассажиров рейса разделся и начал голышом бегать по салону. Когда член экипажа попытался остановить его, "авианудист" просто сбил его с ног и продолжил шокировать других пассажиров своим поведением.

В конце концов нарушителя порядка удалось остановить, но пилоты решили, что продолжение полета с неадекватным человеком на борту опасно, и вернулись в аэропорт Перта.

Представитель авиакомпании Virgin Australia сообщил, что нарушителя передали Федеральной полиции Австралии и принес извинения другим пассажирам рейса VA696 за задержку и неприятные впечатления.

Полицейские арестовали мужчину и отвезли в больницу для обследования.

В полиции заявили, что предъявленные этому мужчине обвинения определят после выяснения всех обстоятельств инцидента. Вероятно, он предстанет перед судом уже в июне.

Напомним, в аэропорту Амстердама человека затянуло в двигатель самолета, который должен был лететь в Данию. Пока неизвестно, как человек, предположительно не являвшийся сотрудником аэропорта, оказался в опасной зоне.

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