Голый матч: футбольная команда сыграла перед публикой без одежды – фото 18+

В немецком городе Херне 1 мая прошел необычный футбольный матч, в котором команда вышла на поле полностью обнаженной.

Об этом сообщает Bild. Отметим, издание опубликовало фото 18+, которые не рекомендуются к просмотру несовершеннолетним.

Команда NACKTional, состоявшая из 11 обнаженных игроков – девяти мужчин и двух женщин – играла против команды Pottoriginale All Stars. Они играли голыми в знак протеста против коммерциализации футбола.

Футбольная команда NACKTional / Фото: BILD

Организатор матча Геррит Старчевски заявил, что это часть истории международного футбола и протест против УЕФА, DFB и чрезмерной коммерциализации.

"Почему бы и нет? Футбольная система больна, наша команда борется. Это часть истории международного футбола".

Футбольная команда NACKTional / Фото: BILD

Кампания также стремится пропагандировать разнообразие и естественность и протестовать против влияния социальных медиа и фальшивых идеалов красоты.

"Это лучше, чем секс. От этого мурашки по спине. Это круто. Когда команды играют голышом, это подчеркивает контраст и эстетику трезвой обнаженности", — сказал Геррит WAZ.

Футбольная команда NACKTional / Фото: BILD

На трибунах за "голым" перформансом наблюдали 1 000 зрителей.

Это не первый случай, когда в Германии играют в футбол голышом. Впервые, как сообщается, это произошло в 2015 году также в городе Херне.

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