Голый мужчина непринужденно заправил свой BMW и озадачил очевидцев — фото, видео

Это оказался известный британский нудист.
Полностью обнаженный британец шокировал посетителей заправочной станции после того, как начал непринужденно заливать бензин в свой BMW.
Более того, на его номерном знаке было написано "NA 02 KED" (naked – обнаженный).
Очевидец Куин Келли заметил его на заправке, возвращаясь домой, сделал несколько кадров и разместил их в Facebook.
Через несколько дней мужчину узнали как 44-летнего Стюарта Гилмора, занимающегося натуризмом около восьми лет.
Гилмор прокомментировал сообщение Келли, сказав, что он "гордится тем, что является нудистом и продвигает позитивное отношение к телу, психическое здоровье с помощью натуризма и сбор денег для благотворительных организаций".
"Мне нравится пропагандировать, что это полезно для вашего психического здоровья и это естественный способ жить, когда погода достаточно хорошая", — продолжил мужчина.
Одна много stars #trainstations на route отображается в домах и праздниках лет. #normalisingnaturism #cindertrail #mindcharity #bikeride #scarborough #NormalisingNudity # pic.twitter.com— Nakedcyclist (@Nakedcyclist69) May 31, 2023
По словам Гилмора, ежедневное пребывание полностью обнаженным действительно помогло его психическому здоровью и придало ему уверенность в себе.
"Мне более комфортно и уверенно без одежды, хотите верьте, хотите нет. Это безусловно сотворило чудеса с моим телом", — заявил мужчина LancsLive.
Уроженец Манчестера сказал, что он редко получает негативное внимание, хотя люди, проходящие мимо него на улице, часто смеются или просят сфотографироваться.
"На самом деле я не получаю плохих отзывов, кто-то сказал мне одеться, и на этом все", — признается Гилмор. "Все просто хихикают, просят сфотографироваться и спрашивают, о чем это".
Гилмор добавил, что это имеет некоторые дополнительные преимущества, в частности, экономию на счетах за электроэнергию из-за того, что ему редко приходится стирать белье.
Единственные разы, когда он действительно одевается, это когда он идет за продуктами или следует на работу, но некоторые магазины впускают его и без одежды.
Напомним, учительница рассказывала ученикам, как мужчинам наслаждаться анальным сексом. Также она советовала детям, где они могут найти секс-игрушки, способные стимулировать простату.
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