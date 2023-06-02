Голый мужчина непринужденно заправил свой BMW и озадачил очевидцев — фото, видео

Полностью обнаженный британец шокировал посетителей заправочной станции после того, как начал непринужденно заливать бензин в свой BMW.

Более того, на его номерном знаке было написано "NA 02 KED" (naked – обнаженный).

Очевидец Куин Келли заметил его на заправке, возвращаясь домой, сделал несколько кадров и разместил их в Facebook.

Голый мужчина на заправке / Фото: Facebook

На его номерном знаке написано "NA 02 KED" / Фото: Facebook

Через несколько дней мужчину узнали как 44-летнего Стюарта Гилмора, занимающегося натуризмом около восьми лет.

Гилмор прокомментировал сообщение Келли, сказав, что он "гордится тем, что является нудистом и продвигает позитивное отношение к телу, психическое здоровье с помощью натуризма и сбор денег для благотворительных организаций".

"Мне нравится пропагандировать, что это полезно для вашего психического здоровья и это естественный способ жить, когда погода достаточно хорошая", — продолжил мужчина.

По словам Гилмора, ежедневное пребывание полностью обнаженным действительно помогло его психическому здоровью и придало ему уверенность в себе.

"Мне более комфортно и уверенно без одежды, хотите верьте, хотите нет. Это безусловно сотворило чудеса с моим телом", — заявил мужчина LancsLive.

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Уроженец Манчестера сказал, что он редко получает негативное внимание, хотя люди, проходящие мимо него на улице, часто смеются или просят сфотографироваться.

"На самом деле я не получаю плохих отзывов, кто-то сказал мне одеться, и на этом все", — признается Гилмор. "Все просто хихикают, просят сфотографироваться и спрашивают, о чем это".

Гилмор добавил, что это имеет некоторые дополнительные преимущества, в частности, экономию на счетах за электроэнергию из-за того, что ему редко приходится стирать белье.

Единственные разы, когда он действительно одевается, это когда он идет за продуктами или следует на работу, но некоторые магазины впускают его и без одежды.

Напомним, учительница рассказывала ученикам, как мужчинам наслаждаться анальным сексом. Также она советовала детям, где они могут найти секс-игрушки, способные стимулировать простату.

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