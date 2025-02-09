Голый рай: лайнер для нудистов отправился в круиз – фото

Раскрепощенные американцы отправились из Майами в 11-дневный нудистский круиз.

Об этом сообщает New York Post.

Компания Bare Necessities сотрудничала с Norwegian Cruise Lines для организации этого откровенного путешествия, и пассажиры заполнили лайнер Norweigan Peal еще до того, как он вышел из порта в понедельник, 3 февраля.

295-метровое судно, которое может вместить до 2300 пассажиров, было переименовано в "Большую голую лодку" в связи с необычным событием.

Обнаженные пассажиры сейчас путешествуют по Карибскому морю, делая остановки на Мартинице и Сент-Люсии в эти выходные.

Цены на нудистский круиз начинаются с $2000, но некоторые нудисты смогли выложить более $33000 за роскошную виллу с тремя спальнями.

Нудисты отправились в 11-дневный круиз / Фото: instagram.com/cruisebare

Пассажиры также подчиняются строгим правилам на борту – прежде всего они должны носить одежду, находясь в крытых столовых судна.

Однако есть "большая буфетная зона для обедов под открытым небом голышом".

Нудисты отправились в 11-дневный круиз / Фото: instagram.com/cruisebare

Для соблюдения гигиены нудисты должны подстелить полотенце перед тем, как сесть "в каюте, на палубе у бассейна и в буфетной зоне", если они обнажают свои ягодицы.

Bare Necessities также четко указывает, что "ласки или неуместные прикосновения запрещены".

Нудисты отправились в 11-дневный круиз / Фото: instagram.com/cruisebare

В прошлом Bare Necessities уже зафрахтовала более 75 нудистских круизов, а один из предыдущих пассажиров рассказал о своем опыте в недавнем сообщении на Reddit.

"Круизы, кажется, для людей, которые любят поесть и полежать, поэтому там было много больших людей", – признался 67-летний мужчина. "Кроме того, большинство людей, кажется, не чувствуют себя комфортно обнаженными на публике до позднего возраста, поэтому толпа была старше. Я бы сказал, что 20% привлекательны, 20% средние, 60% непривлекательны".

Напомним, супруги рассекретили, что происходит во время крупнейшего в мире круиза с 6700 свингерами.

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