Голый рай: лайнер для нудистов отправился в круиз – фото

Отдых туристов будет длиться 11 дней.
Раскрепощенные американцы отправились из Майами в 11-дневный нудистский круиз.
Об этом сообщает New York Post.
Компания Bare Necessities сотрудничала с Norwegian Cruise Lines для организации этого откровенного путешествия, и пассажиры заполнили лайнер Norweigan Peal еще до того, как он вышел из порта в понедельник, 3 февраля.
295-метровое судно, которое может вместить до 2300 пассажиров, было переименовано в "Большую голую лодку" в связи с необычным событием.
Обнаженные пассажиры сейчас путешествуют по Карибскому морю, делая остановки на Мартинице и Сент-Люсии в эти выходные.
Цены на нудистский круиз начинаются с $2000, но некоторые нудисты смогли выложить более $33000 за роскошную виллу с тремя спальнями.
Пассажиры также подчиняются строгим правилам на борту – прежде всего они должны носить одежду, находясь в крытых столовых судна.
Однако есть "большая буфетная зона для обедов под открытым небом голышом".
Для соблюдения гигиены нудисты должны подстелить полотенце перед тем, как сесть "в каюте, на палубе у бассейна и в буфетной зоне", если они обнажают свои ягодицы.
Bare Necessities также четко указывает, что "ласки или неуместные прикосновения запрещены".
В прошлом Bare Necessities уже зафрахтовала более 75 нудистских круизов, а один из предыдущих пассажиров рассказал о своем опыте в недавнем сообщении на Reddit.
"Круизы, кажется, для людей, которые любят поесть и полежать, поэтому там было много больших людей", – признался 67-летний мужчина. "Кроме того, большинство людей, кажется, не чувствуют себя комфортно обнаженными на публике до позднего возраста, поэтому толпа была старше. Я бы сказал, что 20% привлекательны, 20% средние, 60% непривлекательны".
Напомним, супруги рассекретили, что происходит во время крупнейшего в мире круиза с 6700 свингерами.
Читайте также: