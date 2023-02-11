Google предостерегает пользователей от некоторых чат-ботов, которые могут вызвать галлюцинации

Руководитель поисковой системы отметил, что "галюцинации" могут возникать тогда, когда машина дает пользователю убедительный, но вполне вымышленный ответ на его вопросы.

Руководитель поисковой системы Google предупредил пользователей, что некоторые чат-боты могут вызвать галлюцинации во время пользования.

Об этом сообщает Reuters.

"Такой вид искусственного интеллекта, о котором мы сейчас говорим, иногда может приводить к чему-то, что мы называем галлюцинациями", – сказал старший вице-президент Google и руководитель поисковой системы Прабхакар Рагхаван.

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Руководитель поисковой системы отметил, что "галюцинации" могут возникать тогда, когда машина дает пользователю убедительный, но вполне вымышленный ответ на его вопросы. Рагхаван добавил, что одной из задач его компании было построить эту проблему в чат-ботах от Alphabet Inc. к минимуму.

В феврале 2023 года компания Alphabet Inc. представила миру свой чат-бот Bard. В рекламном видео программное обеспечение бота распространило неверный ответ. Это произошло в результате ошибки, стоившей компании рыночной стоимости в 100 млрд долларов.

В настоящее время Alphabet Inc. производит пользовательское тестирование чат-бота. Пока неизвестно, когда приложение будет выложено в свободный доступ.

Напомним, захватчики отключили интернет для людей на захваченной части Луганской области, а в школах кафиры массово проверяют смартфоны детей.

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