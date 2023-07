Горбатый кит полностью проглотил мужчину: как он выжил (фото)

Ловец лобстеров шокировал подробностями момента, когда его полностью проглотил кит.

Об этом пишет LadBible.

Майкл Паккард оказался в пасти горбатого кита в Провинстауне, штат Массачусетс, в июне в 2021 году.

Инцидент, бросающий вызов смерти, попал в заголовки СМИ по всему миру, и теперь он рассказал обо всем на онлайн-мероприятии Reddit Ask Me Anything, где люди могли задать свои вопросы непосредственно ему.

Майкл Паккард / Фото: WCVB

Майкл вспомнил, что нырнул и спускался ко дну. Вдруг "что-то его врезало как товарный поезд", а дальше все почернело.

"И вода просто мчалась, мчалась вокруг меня и была черной, и я чувствовал давление на все свое тело. И я просто двигался по воде с невероятной скоростью. И я такой: "Что за херня". Я был в ловушке около 30-40 секунд. Да, я был почти уверен, что умру в тот день. Я мог задохнуться или утонуть, если бы вовремя не достал свой регулятор", — поделился он

Кит выплюнул Паккард перед тем, как всплыть. Вернувшись на сушу, мужчина попал в больницу.

"Я сказал: "Я застрял в пасти кита", — вспомнил он. "Все медсестры и врачи в больнице приходили ко мне и спрашивали меня об этом. Одна медсестра пришла с блокнотом, попросила лотерейные номера!".

Майкл в больнице / Фото: WCVB

Также Майкл ответил, о чем он подумал после того, как понял, что его съел кит. Он признался, что думал о жене и их детях.

Его сын Джейкоб также присутствовал на онлайн-мероприятии, чтобы поделиться своими впечатлениями о нереальном опыте своего отца.

Он сказал: "Меня выгнали с урока испанского и сказали, что произошел несчастный случай, связанный с китами. Прошел остаток дня, ничего не зная. Действительно я нервничал".

Майкл с сыновьями / Фото: WCVB

Это было не первое столкновение 57-летнего мужчины со смертью, поскольку в 2001 году он также попал в авиакатастрофу, в которой погибли три человека.

Он получил серьезные травмы лица и множественные переломы рук и ног. Он и еще четыре пассажира пережили две ночи в джунглях Коста-Рики, прежде чем их нашли спасатели.

