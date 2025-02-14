Горбатый кит проглотил мужчину на байдарке – видео, которое случайно записал напуганный отец

В чилийской Патагонии горбатый кит проглотил мужчину на байдарке. Это произошло после того, как в Китае гигантская аквариумная рыба проглотила голову россиянки.

Адриан Симанкас был на воде со своим отцом, когда произошло несчастье, сообщает Unilad.

Молодой человек плавал на каяке в водах Байя-Эль-Агила, к югу от Пунта-Аренаса в Чили, когда кит, очевидно, случайно проглотил его вместе с каяком.

Чудом не только Адриан Симанкас выжил, но и его отец сумел снять это испытание, глядя на то, как его сын исчезает под волнами.

Вспоминая этот ужасный инцидент, Адриан сказал: "Я увидел что-то среднее между синим и белым, прошедшим близко к моему лицу, и это было как бы с одной стороны и надо мной. Я не понимал, что происходит, а потом почувствовал, что тону. Я думал, что он съел меня".

Пара плыла в бухте региона Магаланес, когда горбатый кит выпрыгнул с открытой пастью и проглотил Адриана, а затем выплюнул его обратно.

Его отец, Делл Симанкас, пытался помочь сыну и с помощью веревки буксировал его к берегу, пытаясь успокоить его.

Делл добавил: "Я не видел Адриана в течение трех секунд и испугался. Когда я обернулся, я ничего не увидел, я не увидел Адриана. Это был единственный по-настоящему страшный момент, который я пережил, потому что я не видел его около трех секунд. И вдруг он просто выстрелил".

Горбатый кит проглотил мужчину на байдарке

На кадрах видно, как Адриан осторожно плывет, когда гигантское млекопитающее высовывает голову из воды, и мужчина исчезает. Через несколько секунд появляется Адриан, а за ним его желтый каяк, за который он держится.

На видео его отец выкрикивает указания сыну, говоря ему "успокоиться" и "схватиться за лодку", пока кит снова появляется, прежде чем снова уйти под воду.

"Успокойся, успокойся, я иду", — говорит он сыну, подплывая к нему на веслах и подавая ему веревку. Адриан обращается к отцу: "Я думал, что он меня проглотил".

Несмотря на ужасный момент, папе и сыну удалось спастись без травм, и они считают, что им удалось избежать трагедии.

Напомним, мужчина разрешил змее съесть себя заживо и записал все на камеру. Впоследствии он обо всем пожалел.

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