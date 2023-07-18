Горбатый кит спас женщину от нападения тигровой акулы: "Я плакала" (видео)

Морской биолог рассказала об удивительном случае, когда горбатый кит спас ее от акулы.

Об этом пишет ladbible.com.

В 2017 году Нэн Хаузер занималась снорклингом у пляжа Мури на острове Раротонга. Женщина любовалась океаном, когда заметила плывущую к ней тигровую акулу.

"Я вдруг поняла, что акула приближается прямо ко мне прямо внизу", – пояснила она. "Она двигалась быстро и приближалась ко мне".

Кадры инцидента были опубликованы National Geographic в рамках ежегодного мероприятия Sharkfest.

Нен объяснила, что за кадром горбатый кит отчаянно хлопал хвостом, чтобы отпугнуть 4,5-метровую акулу. Затем животное подхватило ее и вытолкало из воды.

Когда она достигла поверхности, она смогла предупредить команду на лодке, прежде чем вернулась под воду.

"Вдруг меня подхватил кит, толкавший меня, и теперь он ударил меня просто лицо. Я всегда знала по своей работе, что меня, вероятно, убьет кит, поэтому я подумала, что сегодня тот день?" – добавила 69-летняя женщина.

Пока Хаузер пыталась не застрять под грудными плавниками кита, он поднял ее и поставил спиной на поверхность воды рядом с лодкой.

"Я вдруг понимаю, что акула приближается. Просто подо мной. Кит толкает меня обратно к лодке", — рассказала Нэн.

Женщина залезла на лодку, и, когда она посмотрела в воду, кит внимательно следил за акулой с расстояния нескольких метров.

"Я смотрю, а он рядом со мной, защищает меня", – сказала она. "Я плакала".

Затем кит вернулся в глубины океана.

Нен Хаузер с китом / Фото: instagram.com/nanhauser

Напомним, ранее мужчина рассказал, как на него напала акула, но его спасла стая дельфинов. Инцидент произошел во время отдыха в Египте.

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