Горное животное, которое "кричит" на туристов, может исчезнуть: ученые бьют тревогу

Пискуха американская / © Общественное достояние

В Скалистых горах живет крошечное горное животное, которое давно стало любимицей туристов — пискуха американская. Ее узнают по пронзительным «крикам», которыми она предупреждает об опасности. Но исследователи бьют тревогу: характерный крик может стать редкостью из-за стремительного уменьшения молодых особей.

Об этом сообщило издание Discover Wildlife.

Новое исследование выявило резкое падение численности молодых американских пискулек в Скалистых горах. Эколог Крис Рэй из Университета Колорадо сравнила данные отлова животных 1980-х годов с современными учётами и заметила: доля молодёжи сократилась вдвое. Это может означать либо более низкую плодовитость, либо недостаточную миграцию молодых особей, которые должны были бы заменять старшее поколение.

Пискухи американские — животные, приспособленные к холоду. Они не умеют регулировать температуру из-за потоотделения или учащенного дыхания. Поэтому единственная возможность избежать перегрева — прятаться среди холодных каменных россыпей.

Многие молодые пискульки после рождения должны покинуть территорию своей семьи и найти собственный участок для жизни. Для этого им приходится передвигаться через более низкие и теплые участки гор. Именно там они сталкиваются с опасным для них повышением температур

«Моя собственная гипотеза заключается в том, что это, вероятно, не убивает их сразу, а просто вызывает у них стресс», — объясняет Рэй. Хотя популяция все еще многочисленна, ученая предостерегает: без достаточного естественного пополнения локальные группы животных могут исчезнуть.

Исчезновение американской пискухи станет ощутимой потерей для экосистемы. Она является важным зимним кормом для хищных птиц, лисиц, ласок и койотов, а также индикаторным видом, сигнализирующим о состоянии холодных горных сред. Ее исчезновение может свидетельствовать о потере снежного покрова и мерзлоты, важных для водных ресурсов региона.

Да и сама пискуха американская — уникальная жительница гор. Она собирает цветы и травы, нося во рту настоящие «букеты», которые прячет под камнями как зимние запасы.

«Они слишком интересны. Если они исчезнут, наш опыт уменьшится», — добавила ученая.

