Город без бедных и богатых: археологи раскрыли феномен древнего мегаполиса

Ученые нашли древний город, где не было разделения людей на бедных и богатых. Древний город Чатал-Хююк продемонстрировал модель города, которая сегодня кажется невозможной.

О находке стало известно от IFLScience и исследования Стэнфордского университета.

Ученые проанализировали древний город Чатал-Хююк: чем он удивляет

Чаще всего истории цивилизаций изображены как переход от простых к сложным иерархиям, где есть касты населения и определенные устоявшиеся нормы. В большинстве культур были цари, рабство и невозможность изменить свое социальное положение в течение жизни.

Однако находка ученых в одном из старейших городов показывает кардинально другой взгляд на «железные» каноны. Древний город Чатал-Хююк, располагавшийся на территории современной Турции, имел модель общества, которая невозможна в 21-м веке.

Чатал-Хююк в переводе с турецкого означает «вилообразный холм». Это было большое поселение эпохи керамического неолита и энеолита в южной Анатолии, в 50 км от города Конья. Археологические раскопки позволили обнаружить артефакты времен 7500 лет до н. е.

Более 9000 лет назад город процветал. На то время поселение около 8 тысяч человек было огромным. Археологи продолжают исследовать это место десятилетиями.

В этом городе не было привычных нам улиц. Дома стояли вплотную друг к другу. Зайти в дом можно было через отверстия в крышах. Люди передвигались по городу буквально «по головам» других.

Ученые до сих пор не нашли никаких следов любой иерархии в этом городе. Здесь не было отличий в проживании людей. Не было дворцов или бараков — все дома были одинаковыми. Это значит, что все люди жили в равных условиях.

В городе не обнаружили улиц, кладбищ или общественных мест. Люди строили дома без окон. Дома украшали оштукатуренными головами быков и яркими охровыми рисунками.

К тому же отделка внутри домов у людей тоже была одинаковой. По «правилам» масштабный переход к оседлой жизни требовал централизованной власти. Однако Чатал-Хююк является исключением из этих правил. У мужчин, женщин и детей был одинаковым даже рацион.

Жители были очень тщательными хозяевами — они старательно убирали дома. Несмотря на это, они прятали тела умерших под полом своих комнат.

Ученые убеждены, что общество мегаполиса того времени держалось на высоком уровне социальной сплоченности.

Генетические анализы скелетов показали, что люди, захороненные рядом, часто не были даже родственниками. Это может означать, что общины того времени формировались вокруг общих ценностей, а не кровных связей.

Сейчас исследовано не более 10% территории города. Главный неразгаданный вопрос — почему город покинули. Ученые предполагают, что город мог опустеть в результате развития сельского хозяйства. Другая теория связывает это с климатическим похолоданием.

6 июля 2012 года Чатал-Хююк был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый год тысячи туристов посещают этот памятник архитектуры.

