Город попрощался с солнцем до 2026 года: где люди живут в темноте 65 дней

Закат / © unsplash.com

Хотя сейчас в Украине уже кажется, что постоянно темно, один город не увидит солнце до 2026 года после того, как последний раз зашло 18 ноября в 2025-м. Там солнце остается за горизонтом целых два месяца, что приводит к продолжительной "полярной ночи".

Уткиагвик, ранее известный как Барроу, имеет население менее 5000 человек, пишет LADbible.

Город расположен на Аляске, и 18 ноября в 13:36 солнце зашло в последний раз в 2025 году, и местные жители вряд ли увидят солнечный свет снова до 22 января.

В Уткиагвике постоянная тьма имеет совершенно конкретную причину. Земля наклонена на 23,5 градуса вокруг своей оси, наклоняющей страны Северного полушария к солнцу или от солнца, в зависимости от времени года.

Однако Уткиагвик также расположен в пределах 23,5 градуса от Северного полюса, а это означает, что в течение зимних месяцев он всегда наклонен от солнца.

Летом все наоборот: жители города греются под яркими солнечными лучами 24 часа в сутки.

Пользователи Reddit были шокированы этим открытием, хотя некоторые люди были увлечены этой идеей, чем другие:

Уткиагвик имеет около 80 дней полуночного солнца, оканчивающихся примерно в августе, и только с ноября по январь солнце прощается с нами. Я не могу вообразить, как это может повлиять на вашу систему (хотя мне было бы очень интересно испытать это на себе).

Я живу на Аляске, и меня раздражает полуночное солнце, а не тьма. Я плохо сплю летом, легко забываешь, который час ночи, и в 11 часов вечера выходишь во двор, чтобы поработать на огороде

Зимой темно и уютно, и я могу легко проспать до 9-10 в выходные, а когда просыпаюсь, все еще темно. Никогда не сплю так хорошо, как здесь зимой

