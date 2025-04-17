Город-секрет для миллионеров в Калифорнии: имения за $78 миллионов, запрет на брань и алкоголь

Город-секрет Брэдбери. / © Daily Mail

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В США существует крошечный и малоизвестный город, о котором большинство людей никогда не слышали, но давно привлекает миллионеров и миллиардеров со всего мира. Брэдбери, расположенный в 23 мили к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса, является одним из самых дорогих адресов в стране, где некоторые дома стоят более $78 миллионов.

Об этом пишет Daily Mail.

Город-секрет Брэдбери. / © Daily Mail

Согласно местным законам, в городе официально запрещены брань, азартные игры и даже употребление алкоголя — в том числе на собственной территории. Публичное опьянение, нецензурная лексика и даже стук в дверь чужого дома считаются административными правонарушениями. В Брэдбери не найти ни магазинов, ни заправок, ни кафе – это полностью жилой анклав.

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На территории площадью всего две квадратные мили проживает около 900 человек, средний возраст — 54 года. Около трети жителей имеют азиатское происхождение, согласно данным Census Reporter.

Город известен своими огромными закрытыми поместьями, поражающими даже по сравнению с элитной недвижимостью Лос-Анджелеса. Здесь можно увидеть частные пруды с форелью, бассейны в форме креста и парки с дикой природой – медведями, оленями и другими жителями гор Сан-Габриэль.

Город-секрет Брэдбери. / © Daily Mail

"Это дома-монстры, они огромные", - рассказал риелтор Тим Дуркович. По его словам, для покупателей из Саудовской Аравии, Китая или других стран расходы на имение в Брэдбери "ощущаются как чаевые".

Вход на большинство территорий осуществляется только через охрану или отдельные ворота. Местные власти и жители соблюдают строгую конфиденциальность — многие предпочитают оставаться незамеченными.

Город получил название в честь магната Луи Брэдбери, заработавшего состояние на золоте и серебре. Именно он дал имя и Брэдбери-билдингу – знаменитому историческому зданию в центре Лос-Анджелеса, известном кинематографическим фанатам.

Брэдбери. / © Daily Mail

У Брэдбери нет ни светофоров, ни тротуаров. Большинство территории скрыто за высокими воротами, а масштабы местных поместий можно оценить только с высоты дрона. Изоляция и роскошь здесь стиль жизни.

Преступность в городе почти отсутствует. Единственный резонансный инцидент за последние десятилетия произошел в 1988 году, когда в собственном доме был застрелен известный гонщик Микки Томпсон и его жена Труди.

Брэдбери привлекает миллиардеров и владельцев бизнес-империй. Линси Снайдер, президент In-N-Out Burger и наследница состояния в $7,3 млрд, жила здесь в имении с полем для гольфа на две лунки. В 2021 году она продала дом площадью 19 000 квадратных футов за $16,25 млн.

В 2012-м на рынке появился другой элитный объект: комплекс на 8 акров, построенный за $90 млн. Роскошный особняк принадлежал магнату недвижимости Дональду Эбби. Его продавали за $78,8 млн. В доме площадью более 32 000 квадратных футов – семь спален, 10 ванных комнат, шесть каминов, винный погреб на 2000 бутылок, гараж на 10 авто, частный лифт и даже покерный зал с баром и хьюмидором. Есть и пруд с форелью на миллион галлонов воды, где поддерживается точная температура – 57°F.

Брэдбери. / © Daily Mail

В отдельном гостевом доме находится подземный тир, которым пользовались звезды Голливуда, в частности Люси Лью.

Дом в конце концов был продан в 2022 году за $22,5 млн.

Среди других жителей Брэдбери – Хьеу Тай Тран, владелец супермаркетной сети Shun Fat. Его резиденция поражает не меньше: четыре водопада, теннисный корт и водная горка, ведущая прямо к бассейну перед фасадом.

По словам риелтора Боба Гурвица, большинство владельцев поместий в Брэдбери – китайского происхождения. Все потенциальные покупатели недвижимости, которую он представлял, приехали из материкового Китая, Гонконга или Тайваня. Исключением стал только представитель влиятельной семьи с Ближнего Востока.

Один из просмотров, по словам риелтора, длился более двух часов — поместье было настолько большим. Покупатель, приближенный к родственникам президента Китая, уже потратил $20 млн на недвижимость в соседнем районе.