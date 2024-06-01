Городской голова тратил бюджетные средства на гадалку: какие услуги она оказывала

Во время спиритических сеансов женщина-медиум говорила с мэром голосом его отца.

Мэра французского города Агд Жиля д'Этторе обвинили в том, что он потратил бюджетные средства на местную гадалку Софию Мартинес, которая имела репутацию медиума — человека, разговаривающего с духами умерших.

Об этом скандале сообщает ВВС.

По словам адвоката господина д'Этторе, когда мэр попросил ее связаться с его умершим отцом, ей это якобы удалось. Во время спиритических сеансов ее голос внезапно менялся и приобретал интонации, подобные голосу отца.

За последние четыре года прорицательница манипулировала мэром лично и по телефону, имея отличные навыки чревовещателя. Ему поступали тысячи таинственных звонков от "голосов" умерших людей и "ангелов", некоторые из них призывали мэра помочь гадалке.

Поддавшись на такие странные просьбы, мэр оплатил роскошный отпуск Мартинес и ее семьи, в частности в Полинезии и Таиланде, за счет государственных средств.

Утверждается, что голоса убедили его нанять нескольких членов ее семьи на работу в городской совет, а также отремонтировать ее дом. Местные предприниматели, связанные с мэром, выполняли работу бесплатно, опасаясь потерять будущие контракты с мэрией.

В конце концов, этой историей заинтересовались правоохранители. Жиля д'Этторе и Софию Мартинес арестовали. Оба находятся в следственном изоляторе по обвинению в растрате бюджетных средств, а мэр также обвиняется в коррупции.

Напомним, в Украине тернопольская гадалка в сговоре с адвокатом выманила у руководителя медцентра 300 тысяч долларов.

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