Городской советник 15 лет подсматривал за женщинами в спальнях и ванных, записывая видео

На записях были зафиксированы моменты, когда женщины принимают душ, занимаются сексом, ходят в туалет или раздеваются.

Городской советник в Западном Йоркшире (Великобритания), руководивший ИТ-бизнесом, Роберт Голден использовал скрытые камеры, чтобы снимать женщин в ванных комнатах и спальнях почти 15 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Сотни записей с камер, установленных в квартирах, где жили женщины, мужчина хранил на своих устройствах в аккуратно размеченных файлах. На них были зафиксированы моменты, когда женщины принимают душ, занимаются сексом, ходят в туалет или раздеваются.

За одной из своих жертв Голден следил более 12 лет. Еще одну женщину он снимал много раз, иногда вместе с совсем маленькой дочерью.

Также читайте Женщина случайно раскрыла неприятный секрет своей бабушки: как и что она узнала

Одна из жертв этого вуаериста заподозрила, что за ней следят и обратилась в полицию Западного Йоркшира, полицейские обыскали дом и нашли камеры в ванной комнате и в спальне – обе подключены к цифровому устройству, которое было настроено на круглосуточную запись.

Чтобы избежать наказания, чиновник бежал из страны в западноафриканское островное государство Кабо-Верде, откуда его удалось вернуть после длительной 17-месячной борьбы за экстрадицию.

Вынося приговор в пятницу, 27 сентября, судья Софи Маккоун назвала 51-летнего Роберта Голдена "развращенным эгоистом", который скрывается "за занавесом респектабельности руководителя собственного бизнеса и депутата местного совета".

Голден признал 29 обвинений в вуайеризме и семь пунктов в неправильном использовании компьютера за 14-летний период с 2006 по 2020 год. Он был приговорен к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Напомним, индийская женщина недавно подала на развод со своим мужем, с которым прожила всего 40 дней, утверждая, что он моется всего один или два раза в месяц.

Читайте также: