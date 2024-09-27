Городской советник 15 лет подсматривал за женщинами в спальнях и ванных, записывая видео

На записях были зафиксированы моменты, когда женщины принимают душ, занимаются сексом, ходят в туалет или раздеваются.
Городской советник в Западном Йоркшире (Великобритания), руководивший ИТ-бизнесом, Роберт Голден использовал скрытые камеры, чтобы снимать женщин в ванных комнатах и спальнях почти 15 лет.
Об этом сообщает The Guardian.
Сотни записей с камер, установленных в квартирах, где жили женщины, мужчина хранил на своих устройствах в аккуратно размеченных файлах. На них были зафиксированы моменты, когда женщины принимают душ, занимаются сексом, ходят в туалет или раздеваются.
За одной из своих жертв Голден следил более 12 лет. Еще одну женщину он снимал много раз, иногда вместе с совсем маленькой дочерью.
Одна из жертв этого вуаериста заподозрила, что за ней следят и обратилась в полицию Западного Йоркшира, полицейские обыскали дом и нашли камеры в ванной комнате и в спальне – обе подключены к цифровому устройству, которое было настроено на круглосуточную запись.
Чтобы избежать наказания, чиновник бежал из страны в западноафриканское островное государство Кабо-Верде, откуда его удалось вернуть после длительной 17-месячной борьбы за экстрадицию.
Вынося приговор в пятницу, 27 сентября, судья Софи Маккоун назвала 51-летнего Роберта Голдена "развращенным эгоистом", который скрывается "за занавесом респектабельности руководителя собственного бизнеса и депутата местного совета".
Голден признал 29 обвинений в вуайеризме и семь пунктов в неправильном использовании компьютера за 14-летний период с 2006 по 2020 год. Он был приговорен к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы.
Напомним, индийская женщина недавно подала на развод со своим мужем, с которым прожила всего 40 дней, утверждая, что он моется всего один или два раза в месяц.
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