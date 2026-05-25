Горы скрывали обломки самолета десятилетиями: случайная находка раскрыла историю экипажа
Во время прогулки в Шотландском нагорье парень наткнулся на двигатель V12, десятилетиями лежавший среди скал. Находка оказалась частью бомбардировщика Avro Lancaster, разбившегося в 1951 году.
Во время прогулки в отдаленном районе на северо-западе Шотландского нагорья Майк Ферни заметил среди камней и вереска необычную находку — большой блок двигателя V12, десятилетиями лежавший на склоне горы Бейн-Эйге.
Об этом сообщает издание Daily Galaxy.
Как выяснилось, это был не просто металлический обломок, а авиационный двигатель Rolls-Royce Merlin времен Второй мировой войны. Он пролежал в горах около 75 лет и оказался частью бомбардировщика Avro Lancaster GR Mk.3, разбившегося там в 1951 году.
Что произошло с самолетом
Самолет с регистрационным номером TX264 принадлежал 120-й эскадрилье Королевских военно-воздушных сил Великобритании. В ночь на 13 марта 1951 года он вылетел с авиабазы RAF Kinloss на тренировочный полет по ночной навигации.
На борту находились восемь человек. Приблизительно через шесть с половиной часов экипаж передал свои координаты, однако после этого связь оборвалась. Никаких сигналов бедствия не зафиксировали.
Ранним утром 14 марта самолет врезался в скалы на северном склоне горы Бейн-Эйге. Удар и последующий пожар уничтожили бомбардировщик. Все восемь членов экипажа погибли.
Место крушения нашли не сразу
После исчезновения самолета его несколько дней считали пропавшим без вести. Из-за труднодоступного рельефа обломки удалось обнаружить не сразу.
Поисковая операция стала серьезным испытанием для спасателей и выявила проблемы с их снаряжением и готовностью к работе в таких условиях. Впоследствии эта трагедия стала одним из факторов, повлиявших на реформирование горных спасательных служб в Великобритании.
Обломки все еще лежат в горах
Полностью расчистить место крушения так и не удалось. Район слишком крут, удален и сложен для доступа. Части самолета все еще разбросаны от места удара вниз до ледниковой впадины под скалами.
Среди обломков остаются два двигателя, части шасси и многочисленные мелкие фрагменты. Один из двигателей Rolls-Royce Merlin и увидел Майк Ферни во время своей прогулки.
Холодный и влажный климат Шотландского нагорья помог сохранить металлические части самолета в течение десятилетий. Сегодня это место фактически стало молчаливым мемориалом восьми летчикам, погибшим во время ночного тренировочного полета.