Горы скрывали обломки самолета десятилетиями: случайная находка раскрыла историю экипажа

Большой блок двигателя V12

Реклама

Во время прогулки в отдаленном районе на северо-западе Шотландского нагорья Майк Ферни заметил среди камней и вереска необычную находку — большой блок двигателя V12, десятилетиями лежавший на склоне горы Бейн-Эйге.

Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Как выяснилось, это был не просто металлический обломок, а авиационный двигатель Rolls-Royce Merlin времен Второй мировой войны. Он пролежал в горах около 75 лет и оказался частью бомбардировщика Avro Lancaster GR Mk.3, разбившегося там в 1951 году.

Реклама

Что произошло с самолетом

Самолет с регистрационным номером TX264 принадлежал 120-й эскадрилье Королевских военно-воздушных сил Великобритании. В ночь на 13 марта 1951 года он вылетел с авиабазы RAF Kinloss на тренировочный полет по ночной навигации.

Одно из главных колес лежит у подножия следа обломков.

На борту находились восемь человек. Приблизительно через шесть с половиной часов экипаж передал свои координаты, однако после этого связь оборвалась. Никаких сигналов бедствия не зафиксировали.

Ранним утром 14 марта самолет врезался в скалы на северном склоне горы Бейн-Эйге. Удар и последующий пожар уничтожили бомбардировщик. Все восемь членов экипажа погибли.

Место крушения нашли не сразу

После исчезновения самолета его несколько дней считали пропавшим без вести. Из-за труднодоступного рельефа обломки удалось обнаружить не сразу.

Реклама

Поисковая операция стала серьезным испытанием для спасателей и выявила проблемы с их снаряжением и готовностью к работе в таких условиях. Впоследствии эта трагедия стала одним из факторов, повлиявших на реформирование горных спасательных служб в Великобритании.

Обломки все еще лежат в горах

Полностью расчистить место крушения так и не удалось. Район слишком крут, удален и сложен для доступа. Части самолета все еще разбросаны от места удара вниз до ледниковой впадины под скалами.

Среди обломков остаются два двигателя, части шасси и многочисленные мелкие фрагменты. Один из двигателей Rolls-Royce Merlin и увидел Майк Ферни во время своей прогулки.

Холодный и влажный климат Шотландского нагорья помог сохранить металлические части самолета в течение десятилетий. Сегодня это место фактически стало молчаливым мемориалом восьми летчикам, погибшим во время ночного тренировочного полета.

Реклама

Новости партнеров