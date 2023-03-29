"Горячая воспитательница" разозлила Сеть, надев мини и чулки, чтобы соблазнить отцов — видео

24-летняя американка, утверждающая, что работает воспитательницей в детском саду, похвасталась, как она заставляет одиноких родителей сходить с ума, когда одевает соблазнительный наряд.

Так, пользователь TikTok по имени Хлои изрядно разозлила пользователей. В видео она откровенно призналась, что хочет привлечь внимание одиноких пап. В частности, она одевает на работу мини-юбку и кружевные чулки. По словам женщины, некоторые родители уже требуют ее увольнения.

Как говорит воспитательница, она дрожала всякий раз, когда замечала отца-одиночку на работе.

"Попытка ошеломить отца-одиночку, приезжающего забрать своего ребенка… Вышло?" – спросила она у фолловеров под очередным видео.

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Так, некоторые мужчины признались, что действительно падают в обморок от ошеломляющего вида воспитательницы.

Ты выглядишь прекрасно, дорогая, я бы с радостью взял тебя куда угодно

Ого! А в каком садике работаете?

Женатые мужчины нравятся? Потому что я ошеломлен

Другие же пользователи почувствовали отвращение и предложили уволить ее за такие действия:

Это должно быть незаконно, как тебя еще не уволили?

Какой кошмар! И это воспитательница

Неприятные ощущения… Вам не место в дошкольном учебном заведении

Также пользователи предположили, что это вообще придуманная история. Впрочем, Хлои, заверила, что действительно работает учительницей дошкольного образования.

Напомним, во Флориде уволили директора школы из-за показа скульптуры Микеланджело ученикам. Мол, это "порнография".

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