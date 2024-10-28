Гости Airbnb нашли в своем доме жуткую скрытую комнату: "Не спали до утра" (видео)

Гостья Airbnb была напугана, когда обнаружила, что дверь в ее арендованном доме ведет в скрытую комнату.

Зена Хабаши забронировала подвальную квартиру в Чикаго через компанию, занимающейся арендой недвижимости для отдыха, и была шокирована тем, что нашла то, что она описала как "скрытую камеру".

"Нашла комнату, которой не было в списке Airbnb", — подписала она видео, которое опубликовала на TikTok.

В клипе под зловещую музыку показана обычная с виду спальня, а затем камера переходит к одной из дверей, которые она открывает и открывает темную, похожую на подвал комнату с кирпичом, деревом и другими предметами.

Среди этих предметов были "деревянные двери с замками" и "цепи на земле", а еще одна дверь вела "еще дальше вглубь" здания, рассказала Хабаши в интервью Newsweek.

Хабаши из Канзас-Сити, штат Миссури, рассказала, что зарегистрировалась в отеле около 4 утра 30 декабря в 2023 году и собиралась лечь спать, но не смогла этого сделать после того, как сделала находку.

"Я заметила, что в доме было очень много случайных дверей, которые никогда не были указаны в списке", — сказала она. "Готовясь ко сну, мы с двоюродной сестрой заметили, что в одной из запертой комнаты горит свет. Мы решили попытаться открыть ее... Я взяла вилку и смогла открыть дверь. Тогда я и увидела ее".

Хабаши рассказала, что они с сестрой побежали в другую комнату, чтобы сообщить мать, которая "тоже испугалась, потому что этого не было в списке, и это выглядело жутким".

Она рассказала, что они заблокировали дверь столом, но не смогли заснуть.

"Мы не спали до утра, продолжали слышать шумы, и перед тем как уйти, я решила снять это видео, и оно неожиданно стало вирусным!" – сказала она.

Напомним, мужчина нашел посреди леса лестницу и сделал жуткое открытие. Он показал, что было под землей.

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