Гости не пришли на свадьбу: невеста с разбитым сердцем вошла в пустое помещение – видео

На церемонию почти никто не явился после того, как было разослано 100 приглашений.

Видео, на котором невеста с разбитым сердцем заходит в пустое помещение после того, как гости не явились на свадьбу, облетело весь Интернет.

Калина Мари написала в TikTok, что пригласила 100 гостей на свою свадьбу в стиле маскарада. К сожалению, они не явились. Пара зашла в зал со своим сыном и увидела только пять гостей.

Мари поделилась, что они с любимым вместе уже девять лет, обрученные четыре года, а свадьбу отложили из-за пандемии. Однако явка гостей оказалась не совсем такой, как они ожидали, и Калина опубликовала вирусное видео с длинной подписью.

"Это наш вход на наш бал Маскарада, о котором я очень много говорила за последние 10 месяцев. Тот же бал, на который я не только пригласила более 75 человек, но и потратила деньги на рассылку 25 красивых приглашений", — начала она. "ПРИШЛО ПЯТЕРО ЛЮДЕЙ!!! Вы что, издеваетесь надо мной?! Как вы видите на видео, мы заходим в помещение, а там никого нет".

#fyp #whereisthelove ♬ original sound — Sara Lones @kalina_marie_23 Это является нашим вступлением в наш баскетбол. Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY для последнего 10 месяцев. Тот самый ball что я не только digitally invited более чем 75 человек to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? Как ты можешь в видео, мы введите venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. Моя husband и я представил себя на 2oclock, в 5 человек. В августе планировалось для 40. Я помешался, что я буду ходить в сторону людей, cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue be all the complete empty. Все wasted food and drinks. Все empty tables and chairs. Долгое время моего ухода изменилось к развитию. Did we still make the most of it?? Вы когда-нибудь SWEET @$$ we did. Ale did this video just bright all the good moments and shoot the out of the water for the second, F$&K yea it did It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Что может быть matter enough for people to show up? И все-таки есть “friends”, которые должны продолжать messaged me to congratulate me or tell me why they didn't come. Это truly makes me sick. И honestly can't wrap my head around this yet. Но все это знает, у меня есть мой человек. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful ❤️ #FAIL

Добавив, что она начала мероприятие на час позже, чем планировала, чтобы увидеть, придет ли больше людей, невеста рассказала, что они "пришли в 14:00 к пяти человекам".

Говоря, что она "мечтала" войти в полный зал праздновавших людей, в то же время она была "женщиной, которая пыталась держать себя в руках", поскольку не знала, как справиться с эмоциями.

Раздраженная "потраченной едой и напитками", а также "пустыми столами и стульями", группа продолжила вечеринку, как она написала: "Мы все же получили максимум удовольствия? Да".

Калина спрашивала себя, была ли она плохим человеком, были ли они недостаточно важны для людей, и имели ли они правильных "друзей" вокруг себя, поскольку многие не поздравили ее или не сказали, что не могут прийти.

Новоиспеченная жена заключила: "Но все, что я знаю, это то, что у меня есть мой муж. Мой ребенок. И семья, которая появляется, когда я в ней нуждаюсь. И за это я буду благодарна".

В новом видео, загруженном через несколько дней, Калина прояснила детали ситуации и ответила на вопросы людей обо всем этом. Она сказала, что в январе в этом году они назначили дату свадьбы на октябрь, и что она "проговорилась" обо всем этом в Фейсбуке, поскольку организовала мероприятие, добавив, что 25 приглашений были разосланы старшим и тем, кто не имеет социальных сетей.

Одна пользовательница поинтересовалась, какие объяснения они получили от не появившихся людей. В ответ женщина отметила, что не знает, почему так много людей отказались от участия: "Я не получила много сообщений, которые бы объясняли, почему люди не пришли, или с оправданиями, и я даже благодарна за это. В большинстве своем мы много стирали и переоценивали свою жизнь и просто тратили много времени на то, чтобы ценить то, что у нас есть, и то, что было".

Напомним, жених и невеста позволили гостям свадьбы выбрать для них общую супружескую фамилию. Пара никак не могла определиться самостоятельно.

Читайте также: