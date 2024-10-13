Гости "отеля с привидениями" скрылись после того, как просмотрели камеры наблюдения (фото)

Что натворил перед гостями привидение в отеле в Великобритании.

Пара, забронировавшая проживание в отеле Ye Olde Kings Head в Честере (Великобритания), получила больше, чем рассчитывала, когда попросила так называемого "духа" отеля рассказать им о себе.

Об этом пишет dailystar.

Посреди ночи молодожены попросили духа показать все, на что он способен, и после этого с ними произошло нечто совершенно мистическое.

Издание отмечает, что отель Ye Olde Kings Head — публичный дом в прошлом, считают "наиболее населенным привидениями" зданием в Великобритании. Внутри даже установили камеры видеонаблюдения, чтобы разрешить исследователям паранормальных явлений в рамках проекта My Haunted отслеживать любую подозрительную активность.

Отель Ye Olde Kings Head Фото: скрин видео dailystar

Поэтому и на этот раз камеры зафиксировали жуткий момент: кукла без постороннего воздействия упала с полки. Это было уже не в первый раз.

На опубликованных кадрах можно увидеть двух гостей в номере: женщина на двуспальной кровати начинает стучать в стену и дразнить "призраков". В какой-то момент одна из кукол с соседней полки падает на пол.

"Довольно! Нет, нет", — закричала женщина и выбежала из комнаты. А ее партнер выбежал вслед.

Отель Ye Olde Kings Head Фото: скрин видео dailystar

Исследователь паранормальных явлений Дэнни Росс убежден, что это детский полтергейст.

"Мы должны выяснить, почему это происходит именно в том углу, где мы слышим стук", — заявил он.

К слову, My Haunted Project — первый в своем роде проект, который дает людям возможность почувствовать и самостоятельно исследовать паранормальные явления.

Напомним, Хеллоуин уже на пороге, поэтому ТСН.ua напоминает, что это идеальное время для креативного нейл-арта, который добавит немного "черного" шарма вашему стилю.

Читайте также: