Гости "отеля с привидениями" скрылись после того, как просмотрели камеры наблюдения (фото)

Что натворил перед гостями привидение в отеле в Великобритании.
Пара, забронировавшая проживание в отеле Ye Olde Kings Head в Честере (Великобритания), получила больше, чем рассчитывала, когда попросила так называемого "духа" отеля рассказать им о себе.
Об этом пишет dailystar.
Посреди ночи молодожены попросили духа показать все, на что он способен, и после этого с ними произошло нечто совершенно мистическое.
Издание отмечает, что отель Ye Olde Kings Head — публичный дом в прошлом, считают "наиболее населенным привидениями" зданием в Великобритании. Внутри даже установили камеры видеонаблюдения, чтобы разрешить исследователям паранормальных явлений в рамках проекта My Haunted отслеживать любую подозрительную активность.
Поэтому и на этот раз камеры зафиксировали жуткий момент: кукла без постороннего воздействия упала с полки. Это было уже не в первый раз.
На опубликованных кадрах можно увидеть двух гостей в номере: женщина на двуспальной кровати начинает стучать в стену и дразнить "призраков". В какой-то момент одна из кукол с соседней полки падает на пол.
"Довольно! Нет, нет", — закричала женщина и выбежала из комнаты. А ее партнер выбежал вслед.
Исследователь паранормальных явлений Дэнни Росс убежден, что это детский полтергейст.
"Мы должны выяснить, почему это происходит именно в том углу, где мы слышим стук", — заявил он.
К слову, My Haunted Project — первый в своем роде проект, который дает людям возможность почувствовать и самостоятельно исследовать паранормальные явления.
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