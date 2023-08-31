Гости устроили массовую драку на свадьбе: в ход пошли кулаки, палка и стулья — видео

Один человек был арестован по подозрению в нападении на полицейского.

Самый счастливый день жениха и невесты завершился хаосом из-за драки гостей.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В Болтоне, Великобритания, молодожены заказали ресторан для празднования. Их близкие люди культурно заняли свои места для ужина, но вскоре устроили драку.

На свадьбе мужчины и женщины сидели раздельно. Их зоны отдыха были отделены белой ширмой, которая в результате была повреждена.

Считается, что все началось с того, когда один гость сбил шляпу другого и затем ударил его по лицу.

Через мгновение все больше гостей были привлечены к разборкам, в результате чего один человек был арестован по подозрению в нападении на полицейского.

В шестиминутном видео видно, как в ход пошли не только кулаки, но и палка и стулья.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости

Полиция подтвердила, что не были причинены травмы, опасные для жизни.

"Офицеры смогли разнять драку и взять под контроль ситуацию. Не были нанесены никакие травмы, которые меняют жизнь. Одного человека арестовали по подозрению в нападении на полицейского", — говорится в заявлении правоохранителей.

Напомним, ресторан подвергли критике за подачу шоколадного десерта в настоящем унитазе. Таким вкусностями угощают в израильском заведении.

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