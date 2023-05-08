Гостья Airbnb нашла скрытую камеру в номере: где ее спрятал хозяин (видео)

Гостья Airbnb нашла "жуткую" скрытую камеру в своем номере.

Кеннеди Калвелл и еще 14 человек остановились в Ванкувере, Канада, чтобы отпраздновать 30-летие. Она вспомнила, что одна из девушек стала "параноичкой" и утверждала, что за ней наблюдают скрытые камеры.

Об этом Кеннеди рассказала в своем TikTok.

Калвелл поначалу подумала, что ее подруга "просто драматизирует", но все же решила перепроверить собственность, чтобы успокоиться.

Компания проверила "каждую душевую воронку, все рамы для картин, дверные ручки и прочее в доме". Обыскав ванную, они наткнулись на розетку, которая не подходила ни для какого прибора и, похоже, вообще не работала.

Они решили исследовать розетку, которая "выходила прямо на душ", и разобрали ее ножом. В результате, друзья обнаружили крошечную шпионскую камеру, спрятанную в отверстии.

"Вы можете видеть, что здесь сверху ничего нет, все выглядит вполне нормально. А потом внизу, посмотрите на эту маленькую камеру", — показала она.

15 гостей не торопились сообщить о находке в полицию, а Кеннеди показала скриншот переписки с офицером, видимо подтвердившим наличие нескольких камер в доме.

Сейчас друзья ожидают результатов полицейского анализа скрытых камер.

С тех пор размещение помещения на веб-сайте было прекращено, а представитель Airbnb сообщил LADbible: "Мы заблокировали скрытые камеры и вернули гостю деньги, пока расследуем это обвинение. Мы на связи с местной полицией, пока они продолжают расследование".

Напомним, в прошлом месяце одна пара оставила краны, газ и свет включенными на 25 дней в помещении Airbnb, чтобы отомстить своему хозяину. Влюбленные потратили зря 120 тонн воды и оставили счет за воду и электричество в размере 116 долларов, а также за газ в размере около 730 долларов.

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