Гостью захейтили за наряд на свадьбу: что она одела (фото)

Во Вьетнаме гостя на свадьбе подверглась жесткой критике за свой слишком гламурный наряд, который сравнивают с "купальником".

Свой лук она запостила в TikTok, а видео стало вирусным. Так, женщина пришла на вечеринку влюбленных в прозрачном платье.

Сначала она поделилась снимком, на котором позирует рядом со свадебной доской пары. Также гостья добавила фотографию с невестой.

Верх платья был исполнен в стиле корсета / Фото: скриншот с видео

Верх ее платья был выполнен в стиле корсета с косточками и прикрепленными чашечками бюстгальтера, чтобы прикрыть грудь. Через прозрачную ткань были видны трусики женщины.

Гости и молодожены могли рассмотреть белье женщины / Фото: скриншот с видео

В Сети ее затравили за такой выбор:

Какого черта, не ожидал, что кто-то так оденется на свадьбу

У тебя хорошее тело, но ты должна уметь правильно подбирать одежду

Почему ты так одеваешься на вечеринку?

Какой ужас и безвкусица

Это неуважение к молодоженам и другим гостям.

Напомним, ранее в Бразилии девушку выгнали из супермаркета из-за наряда. В ответ она заявила, что людей раздражает ее сексуальность.

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