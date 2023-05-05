Гостью захейтили за наряд на свадьбу: что она одела (фото)

Смелый наряд не понравился пользователям.
Во Вьетнаме гостя на свадьбе подверглась жесткой критике за свой слишком гламурный наряд, который сравнивают с "купальником".
Свой лук она запостила в TikTok, а видео стало вирусным. Так, женщина пришла на вечеринку влюбленных в прозрачном платье.
Сначала она поделилась снимком, на котором позирует рядом со свадебной доской пары. Также гостья добавила фотографию с невестой.
Верх ее платья был выполнен в стиле корсета с косточками и прикрепленными чашечками бюстгальтера, чтобы прикрыть грудь. Через прозрачную ткань были видны трусики женщины.
В Сети ее затравили за такой выбор:
- Какого черта, не ожидал, что кто-то так оденется на свадьбу
- У тебя хорошее тело, но ты должна уметь правильно подбирать одежду
- Почему ты так одеваешься на вечеринку?
- Какой ужас и безвкусица
- Это неуважение к молодоженам и другим гостям.
Напомним, ранее в Бразилии девушку выгнали из супермаркета из-за наряда. В ответ она заявила, что людей раздражает ее сексуальность.
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